Белорусские военные инженеры победили в первом полуфинале конкурса Армейских игр в Тюмени

Российские военнослужащие финишировали вторыми

ТАСС, 6 августа. Команда военных инженеров из Белоруссии победила в первом полуфинальном заезде конкурса Армейских международных игр - 2019 "Инженерная формула" на полигоне под Тюменью. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Результат команды Белоруссии составил 59 минут 18 секунд, российские военнослужащие финишировали вторыми, показав время 74 минуты 3 секунды, на третьем месте команда из Пакистана - 105 минут 45 секунд", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, четверка финалистов определится после второго полуфинала 7 августа, в котором примут участие команды Китая, Лаоса и Монголии. Финал состоится 10 августа на полигоне Андреевский.

Конкурс "Инженерная формула" организован по принципу автогонки "Формула-1" с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной 4 км и выполнением специальных инженерных задач на пит-стопах.

Участники команд с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, установок разминирования УР, инженерных машин разграждения ИМР, гусеничных минных заградителей и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе, которая оборудована различными препятствиями. В состав команды входят 11 человек.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Организатором учебно-боевых состязаний военнослужащих РФ и ряда иностранных государств является Министерство обороны России. В ходе игр демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.