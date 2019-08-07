Войти
07.08.2019
ТАСС

Белорусские военные инженеры победили в первом полуфинале конкурса Армейских игр в Тюмени

1008
0
0
ИМР-3М
ИМР-3М.
Источник изображения: УВЗ

Российские военнослужащие финишировали вторыми

ТАСС, 6 августа. Команда военных инженеров из Белоруссии победила в первом полуфинальном заезде конкурса Армейских международных игр - 2019 "Инженерная формула" на полигоне под Тюменью. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Результат команды Белоруссии составил 59 минут 18 секунд, российские военнослужащие финишировали вторыми, показав время 74 минуты 3 секунды, на третьем месте команда из Пакистана - 105 минут 45 секунд", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, четверка финалистов определится после второго полуфинала 7 августа, в котором примут участие команды Китая, Лаоса и Монголии. Финал состоится 10 августа на полигоне Андреевский.

Конкурс "Инженерная формула" организован по принципу автогонки "Формула-1" с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной 4 км и выполнением специальных инженерных задач на пит-стопах.

Участники команд с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, установок разминирования УР, инженерных машин разграждения ИМР, гусеничных минных заградителей и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе, которая оборудована различными препятствиями. В состав команды входят 11 человек.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Организатором учебно-боевых состязаний военнослужащих РФ и ряда иностранных государств является Министерство обороны России. В ходе игр демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Индия
Иран
Казахстан
Китай
Лаос
Монголия
Пакистан
Россия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
08.08.2019
Под Тюменью состоялись первые виртуальные соревнования инженеров в истории АрМИ
05.08.2019
На конкурсе рембригад в рамках АрМИ-2019 приготовили яичницу от тепла двигателя Т-80
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
26.10.2018
АрМИ-2019 планируется провести в августе на территории 11 государств
25.07.2017
Военные 22 стран прибыли в РФ для участия в Армейских международных играх
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 22:39
  • 29
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 07.08 22:27
  • 12
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 07.08 22:21
  • 79
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 07.08 22:00
  • 2
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 07.08 21:24
  • 3
Стоп-менеджеры
  • 07.08 20:56
  • 7
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 07.08 20:50
  • 1
Турции готовят украинский сценарий
  • 07.08 20:46
  • 1
"Роскосмос" вслед за SpaceX снизил цены
  • 07.08 20:41
  • 1
Россия создаст "космическую бензоколонку"
  • 07.08 20:32
  • 1
Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом
  • 07.08 17:59
  • 3
Су-57: количество или качество?
  • 07.08 17:52
  • 6
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 07.08 16:53
  • 23
Военный аэродром сделали невидимым
  • 07.08 15:52
  • 32
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 07.08 15:23
  • 31
Гражданский сверхзвуковой самолёт может быть спроектирован к 2026 году