Патрушев: Вашингтону нужен был лишь повод для выхода из ДРСМД

Прекращение действия договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений даст США возможность размещать оружие в любой точке планеты против любого противника. А это в свою очередь приведет к хаосу в мире, так как другие государства будут неизбежно реагировать на действия Белого дома. Об этом заявил Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Когда эти договоры не работают, они будут размещать оружие в любой точке против любого противника и в любом количестве, добиваясь превосходства, - заявил он. - Это поясняют их стратегические документы, которые говорят о том, что США должны доминировать в мире".

При этом Патрушев напомнил, что Вашингтон так и не смог представить Москве ни одного факта нарушений российской стороной ДРСМД, а свои действия обсуждать отказались. На вопросы, о каких именно якобы нарушениях со стороны России идет речь, американская сторона отвечала: "Вы сами знаете". "Но мы не знаем, - заявил Патрушев. - Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения".

Секретарь Совбеза РФ также напомнил, что были официальные встречи с американскими представителями, которые так и не смогли представить никаких доказательств того, в чем они собственно обвинили Россию. По мнению Патрушева, Вашингтон лишь искал повод для того, чтобы выйти из соглашения, и "этот повод они нашли для себя и для своих партнеров".

Комментируя возможность создания нового многостороннего договора о ракетах средней и меньшей дальности с участием Китая, он призвал пока на него особо не рассчитывать. "Американцы упоминали, что хорошо бы, чтобы он имел многосторонний характер, и в качестве одной из сторон упоминали Китай, - отметил секретарь СБ РФ. - Но мы знаем заявление КНР, они не хотят участвовать в этом процессе, и поэтому рассчитывать, что мы совершим такой многосторонний договор - нереально".