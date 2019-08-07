США и Турция спорят о том, кого называть "террористами" в Сирии

В Анкаре возобновилась встреча между представителями военных ведомств Турции и США для обсуждения вопроса о создании "зоны безопасности" на северо-востоке Сирии, сообщает близкое к турецкому правительству издание Yeni afak.

По данным западных СМИ, администрация Дональда Трампа предпринимает последнюю попытку предотвратить турецкое вторжение в северо-восточную Сирию, которое, как она ожидает, произойдет в течение следующих двух недель. Десятки тысяч военнослужащих турецких войск сосредоточены на границе с Сирией, включая подразделения сил специальных операций, ранее участвовавших в двух военных миссиях Анкары в соседней арабской республике.

Встреча знаменует собой кульминацию многолетнего спора между двумя союзниками по НАТО относительно продолжающейся поддержки Соединёнными Штатами "Отрядов народной самообороны" (YPG) сирийских курдов, которые являлись главной наземной силой в боевых действиях возглавляемой США коалиции против террористической группировки ДАИШ (запрещено в РФ) на востоке Сирии.

Между тем Анкара считает ополчение сирийских курдов "террористической организацией" и добивается сворачиванию связей между YPG и США. Кроме того, турецкие власти уже несколько лет как настаивают на необходимости создания на северо-востоке Сирии "зоны безопасности", которая бы оградила Турцию от "террористической угрозы" со стороны курдов.