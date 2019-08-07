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07.08.2019
Российская газета

На Урале прошли стрелковые испытания "Маркера"

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Робот "Маркер"
Робот "Маркер".
Источник изображения: riafan.ru

На Чебаркульском полигоне Центрального военного округа прошли стрелковые испытания автономной робототехнической платформы "Маркер", произведенной магнитогорскими конструкторами. Новый вид вооружения сдал экзамен на отлично, сообщили в правительстве Челябинской области.

- В ходе стрелковых испытаний был успешно отработан ряд сценариев применения "Маркера": платформа в полностью автономном режиме находила цели и выполняла их поражение, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Маркер" - это экспериментальная робототехническая платформа, которая станет основой для разработки роботов для Вооруженных сил РФ и других силовых структур. Проект предусматривает разработку двух типов платформ: гусеничных и колесных. Всего будет создано пять видов робототехнических платформ.

Кстати

Роботехническая платформа разработана магнитогорским НПО "Андроидная техника", которое является автором 50 робототехнических комплексов для работы в сфере медицины, образования и в открытом космосе. В их числе робототехнический комплекс для реабилитации постинсультных больных и страдающих ДЦП, научно-исследовательская лаборатория по биоморфной робототехнике, антропоморфные роботы и робот Fedor, который сейчас находится на Байконуре, где идет подготовка к его полету на МКС.


Михаил Пинкус (Челябинская область)

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