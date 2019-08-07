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07.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Германии раскритиковали состояние национального флота

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Фрегат ВМС Германии "Баден-Вюртемберг"
Фрегат ВМС Германии "Баден-Вюртемберг".
Источник изображения: Ein Dahmer/Wikimedia.org

Техническое оснащение флота Германии ниже заявленных стандартов, заявил уполномоченный национального парламента по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс.

"Еще никогда наш флот не был меньше, чем сейчас", – заявил Бартельс. Он добавил также, что количество боевых единиц по факту постоянно сокращается, но в отчетах это не отражается.

"Флот насчитывал и должен насчитывать 15 фрегатов. В настоящий момент мы далеки от этого", – передает ТАСС уполномоченного в интервью газетам медиагруппы "Функе".

Ранее эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам обороны Симте Меллер также сообщила, что у ФРГ "слишком мало кораблей". "Есть огромная потребность в обновлении нашего флота", – указала она.

Кроме того, в понедельник в Германии пожаловались на нехватку самолетов для подготовки военных летчиков.


Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Германия
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