В Германии раскритиковали состояние национального флота

Техническое оснащение флота Германии ниже заявленных стандартов, заявил уполномоченный национального парламента по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс.

"Еще никогда наш флот не был меньше, чем сейчас", – заявил Бартельс. Он добавил также, что количество боевых единиц по факту постоянно сокращается, но в отчетах это не отражается.

"Флот насчитывал и должен насчитывать 15 фрегатов. В настоящий момент мы далеки от этого", – передает ТАСС уполномоченного в интервью газетам медиагруппы "Функе".

Ранее эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам обороны Симте Меллер также сообщила, что у ФРГ "слишком мало кораблей". "Есть огромная потребность в обновлении нашего флота", – указала она.

Кроме того, в понедельник в Германии пожаловались на нехватку самолетов для подготовки военных летчиков.

Дмитрий Зубарев