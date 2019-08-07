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07.08.2019
Военное обозрение

Немецкие Военно-воздушные силы назвали ахиллесовой пятой Бундесвера

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Пилотам немецких Военно-воздушных сил катастрофически не хватает количества часов налета. К этому привела нехватка самолётов в ВВС Германии, пишет Bild.

Источник изображения: Luftwaffe

Чуть более половины летного состава немецких ВВС имеют нужное количество проведенных учебных полетов. К этому привела нехватка боевых самолетов. По данным издания, менее половины всего имеющегося парка самолетов Люфтваффе попросту не пригодны не только для выполнения боевых вылетов по охране воздушного пространства страны и участия в миссиях НАТО, но и просто не имеют возможности взлететь.

В немецком Минобороны признали ВВС страны ахаллесовой пятой Бундесвера. Согласно опубликованным данным о подготовке пилотов ВВС, за 2018 год только 512 из 875 летчиков смогли налетать необходимый минимум, хотя предписание НАТО гласят, что за год пилот должен налетать не менее 180 летных часов и только 40 из них можно выполнить на авиасимуляторе. Основной причиной этого названо плохое техническое состояние стоящих на вооружении ВВС самолетов "Торнадо" и Еврофайтер". Заявляется, что для ремонта самолетов необходимы запчасти, но у Минобороны нет на это средств. Особенно пострадал от этого парк "Торнадо", самолеты стоят на вооружении более 30 лет.

В правительстве Германии призвали нового министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр как можно скорее заняться улучшением ситуации, так как сохранение данного положения может привести к массовому оттоку профессиональных пилотов из рядов ВВС.

Напомним, что в феврале этого года Минобороны Германии приняло решение отказаться от закупки F-35 компании Lockheed Martin и сняло данный самолет с тендера, предполагающего закупку новых самолетов на замену "Торнадо". Данное решение очень сильно не понравилось США, которые рассчитывали на поставки F-35 немецким ВВС.

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Страны
Германия
США
Продукция
EF-2000
F-35
Panavia Tornado
Торнадо
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
Военные учения
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