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07.08.2019
Интерфакс-АВН

Индия в следующем году намерена подключиться к конкурсу по ПВО в рамках АрМИ - представитель Вооружённых сил

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ПЗРК Игла
Выполнение нормативов с использованием ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Полигон "Корла" (Китай). 6 августа. ИНТЕРФАКС - Вооружённые силы Индии в следующем году планирует отправить команду зенитчиков для участия в конкурсе мастерства среди подразделений противовоздушной обороны (ПВО) "Чистое небо" в рамках Армейских международных игр (АрМИ), сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель армии республики.

"До этого мы не участвовали в конкурсе "Чистое небо". Я здесь, чтобы ознакомиться с правилами, вникнуть в ход соревнований, и в следующем году мы бы хотели заявить свою команду", - сказал военный, пояснив, что пока это единственная цель его визита.

Представитель индийских Вооружённых сил также не исключил, что в будущем его страна согласится стать хозяйкой большего количества конкурсов АрМИ.

"В этом году, - сказал собеседник агентства, - мы принимаем один конкурс - "Отличники войсковой разведки". Старт, как нам кажется, неплохой. Посмотрим, что из этого получится".

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Страны
Индия
Китай
Проекты
АРМИ-20XX
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