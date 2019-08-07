Расчеты ЗРС С-300 двух полков ЦВО, дислоцированных в Сибири, поразили более 10 мишеней на учениях в Астрахани

ЦАМТО, 6 августа. Расчеты зенитных ракетных систем С-300 "Фаворит" двух полков Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, поразили более 10 мишеней в ходе учения в Астраханской области на полигоне Ашулук.

В общей сложности 15 ЗУР было выпущено ракетчиками по мишеням типа "Армавир", "Бекас", "Стриж", имитирующим баллистические и крылатые ракеты, а также цели, летящие на малых и предельно малых высотах. Кроме того, боевая работа С-300 велась днем и ночью.

В учении, активная фаза которого проходила с 29 июля по 4 августа, было задействовано около 500 военнослужащих и более 100 ед. вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационные станции и машины обеспечения. Следующим этапом учения станет перебазирование в места постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.