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07.08.2019
ЦАМТО

Расчеты ЗРС С-300 двух полков ЦВО, дислоцированных в Сибири, поразили более 10 мишеней на учениях в Астрахани

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Учения войск ПВО на полигоне Ашулук
Военные учения войск ПВО на полигоне Ашулук.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Фомичев

ЦАМТО, 6 августа. Расчеты зенитных ракетных систем С-300 "Фаворит" двух полков Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, поразили более 10 мишеней в ходе учения в Астраханской области на полигоне Ашулук.

В общей сложности 15 ЗУР было выпущено ракетчиками по мишеням типа "Армавир", "Бекас", "Стриж", имитирующим баллистические и крылатые ракеты, а также цели, летящие на малых и предельно малых высотах. Кроме того, боевая работа С-300 велась днем и ночью.

В учении, активная фаза которого проходила с 29 июля по 4 августа, было задействовано около 500 военнослужащих и более 100 ед. вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационные станции и машины обеспечения. Следующим этапом учения станет перебазирование в места постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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