Эсэры спешат на помощь

Диверсификация ОПК заставляет выгибать спину и вилять хвостом

"Социальный робот" – звучит интригующе. Доклад о перспективах такой разработки прозвучал на V Всероссийском научно-практическом семинаре "Беспилотные транспортные средства с элементами искусственного интеллекта" (БТС-ИИ-2019). "Военно-промышленный курьер" обратился за разъяснениями к авторам.Ниша социальных роботов мало освоена, но актуальна и перспективна. Быстрое развитие этого направления неизбежно для общества, считающего себя нормальным, убежден заместитель главного конструктора ООО "АПКБ" Владимир Пименов (Арзамас, Нижегородская область).

– Ваше предприятие успешно осваивает направление вертолетов-беспилотников. И вдруг социальный робот. Можно подробнее: почему вы взялись за них и что это вообще такое?

– Нас на это направление навели проблемы диверсификации производства. Рассматривая потенциально перспективные сферы деятельности, сделали выбор в пользу робототехники. Но, включаясь в эту тему, мы понимали: скорее всего нас ждет роль отстающих, и, чтобы не оказаться в такой ситуации, решили осваивать нишу социальных роботов. Она весьма актуальна и мало освоена, потому можно было не пытаться прыгать в последний вагон, а спокойно работать. Соответственно создали у себя в ООО "АПКБ" группу, нашли единомышленников в МАИ, которые взяли на себя научную часть проекта, там тоже есть команда по данному направлению, в которую входят ученые, аспиранты и студенты.

Концептуально идея проработана достаточно давно, сейчас идет этап макетирования отдельных устройств. Для понимания: роботов-помощников принято делить на три группы – СР-1, СР-2 и СР-3, где СР – социальный робот.

СР-1 – это скорее робот-игрушка, настольное устройство, которое обладает небольшими степенями свободы, имеются в виду движения головы, глаз, может быть, хвоста. Такой искусственный домашний любимец, не только способный скрасить одиночество, но и обладающий рядом крайне важных функций. Они могут быть совершенно разного вида, и выбирается тот, который, по мнению психологов, близок конкретному человеку. Робот способен реагировать на движение, распознавать хозяина и его родственников, подключаться к Интернету и другим видам связи по голосовой команде. В какой-то степени умеет поддерживать беседу или отвечать на вопросы. Все это не требует каких-либо специальных знаний от пользователя, то есть робот доступен любому пожилому человеку.

– И это все-таки не только любимец, по и помощник – "скорую" он ведь в состоянии вызвать, если попросят?

– Конечно. И у нас уже есть макет, способный исполнять большую часть перечисленных функций, с ним можно общаться как с Алисой или Сири в интернет-браузерах. Узнает, приветствует, выполняет команды…Реагирует на поглаживание и может выражать недовольство, если что-то не нравится. Режим такой "ограниченной агрессии", с точки зрения психологов, необходим для полноценного общения.

– А не получится, что собеседник, созданный для пожилых и немощных, вдруг обретет популярность в здоровых молодежных кругах? Материализовавшаяся Алиса наверняка для многих станет не только игрушкой, но и универсальным секретарем…

– Мы очень на это надеемся и в немалой степени поэтому с самого начала задумывали конструкцию модульной. Это позволит нам манипулировать как минимум ценой и как максимум – самим потребителем. Отдельный речевой модуль, модуль распознавания лиц, модуль подключения к сети и другим системам связи. Модуль движения тоже может быть весьма разнообразным, начиная от простого виляния хвостом или кивания головой, если говорить об игрушке, и заканчивая таким сложным алгоритмом, как движение выгибающей спину кошки со всем разнообразием вариаций. Модульность позволяет приспособить конечное изделие под потребности конкретного заказчика.

– Полагаю, СР-2 уже должен слезть со стола и взять на себя исполнение более сложных функций…

– Да, СР-2 – это робот-помощник с возможностью самостоятельного передвижения по помещению. В нынешнем макете он создан на основе колесной тележки, но тут, как понимаете, можно выбрать любой движитель под конкретную задачу. СР-2, разумеется, несет в себе все функции СР-1, плюс к этому он способен решать множество более сложных задач. Это метровая "кукла" с двумя руками-манипуляторами на колесном ходу, по сути человекоподобный робот, который не ходит, а ездит. Он может идти на голос, может исполнять команды. И в нем уже в полной мере задействован искусственный интеллект. Скажем, команда "Дай воды" подразумевает, что робот должен найти кухню, отыскать воду, налить в некую емкость и доставить хозяину. Если тот за это время переместился, учесть и это. То есть в память робота закладывается план помещения, он должен уметь объезжать препятствия и решать – как доставить стакан, не разлив воду, и как наиболее удобно его подать. В конструкции СР-2 подразумевается контейнер, в первую очередь для лекарств, но там может быть и бутерброд, если потребуется.

– Напрашивается и модуль-подсказчик: "Вам нужно принять таблетку"…

– Само собой. То есть СР-2 уже становится полноценным помощником во всем, что не требует перемещения самого пациента. Здесь у нас тоже есть макет, но пока в чуть менее готовой стадии, чем первый. А СР-3 – это уже должен быть робот-санитар. Тут мы пока не дошли до макетирования, находимся на стадии разработки концепции и понимания круга задач, которые предстоит решать. Основной функционал СР-3 – помощь в перемещении нетранспортабельных больных: парализованных, травмированных, ампутантов и так далее. Тут, помимо устойчивости и грузоподъемности, робот должен понимать разницу – как транспортировать людей с различными поражениями двигательных функций. В этом направлении мы работаем со специализированными клиниками, и именно медики определяют, как должна быть устроена система, чтобы не причинить вреда человеку.

– Под разрабатываемые конструкции наверняка придется как-то приспосабливать и помещение, чтобы они могли нормально действовать?

– С самого начала мы поставили себе жесткое условие: наши изделия должны адаптироваться к среде, а не наоборот. То есть если роботы будут использоваться в обычных жилых квартирах, никакие переделки там не потребуются. Модульная конструкция способствует такой адаптабельности и дает возможность удешевления конструкции, не нагружая ее излишними для заказчика функциями. Мы понимаем, какой ныне уровень жизни у большинства пожилых людей, и хотим, чтобы наши роботы были для них доступными хотя бы в минимальной комплектации. С другой стороны, расширение функций можно считать бесконечным. Мы, в частности, работаем над системой, позволяющей роботу определить критическое состояние своего владельца: зафиксировать признаки приближающегося инфаркта, инсульта или эпилептического приступа и мгновенно принять соответствующие меры.

– Системы, контролирующие состояние больного – давление, пульс, температуру, частоту дыхания, имеют, как правило, датчики, расположенные на теле пациента. Вы идете по тому же пути?

– Мы стремимся к тому, чтобы все датчики, определяющие состояние человека, располагались на самом роботе – тот же мгновенно работающий термометр, встроенный в "палец" манипулятора. Будут и системы, определяющие уровень сахара в крови. К сожалению, бесконтактных способов этого еще не придумано, но самые современные с мелким забором крови мы реализовать в состоянии.

– Понимание, что основные ваши клиенты – люди пожилые и небогатые, заставляет вас максимально удешевлять конструкцию. Не разумнее ли снижать цену за счет массового производства и делать своих помощников максимально эффективными, а не "насколько хватит денег"?

– Мы активно участвуем в программе поддержки промышленности Нижегородской области, и когда у нас будут изделия, которые можно показать потенциальным заказчикам, обязательно начнем искать государственное финансирование наших разработок. Полагаю, федеральные органы социальной поддержки населения также заинтересованы в том, чтобы роботы-помощники стали повседневной реальностью, потому будем работать и в этом направлении. Но прежде чем рассчитывать на бюджетное финансирование, мы должны реально продемонстрировать возможности нашего проекта.

Продолжение темы – "Беспилотник в роли няньки".

Беседовал Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года