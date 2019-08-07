Беспилотник в роли няньки

Промышленное производство членов семьи – дело ближайшего будущего

Общество стареет, количество людей, нуждающихся в сторонней опеке, неуклонно растет, значит, все больше трудоспособного населения занято обслуживанием пожилых, больных, детей. Основной набор работ в этой сфере целесообразно возложить на робота. Почему мы не можем экономить на социальных расходах, "Военно-промышленному курьеру" рассказал научный консультант, профессор факультета "Робототехника и интеллектуальные системы" Университета МАИ Николай Ким (Москва).

– В ваших научных работах – и проблемы навигации БЛА, и поиск цели, и прочие составляющие действий беспилотников, включая и военные. При этом вы беретесь за решение проблем, связанных с созданием робота-помощника или даже няньки. Что общего у няньки и беспилотника?

– Объединяющих два этих направления признаков достаточно много. Робот, но не тот, который управляется оператором дистанционно, а взаимодействующий с человеком как автономное устройство, содержит в себе пусть немного видоизмененные, но практически те же подсистемы, что и БЛА. Скажем, навигация, помогающая роботу определить, где он находится, системы управления, зрения, позволяющие обнаруживать и распознавать определенные объекты в окружающем пространстве. По сути это оценка обстановки и выбор оптимального алгоритма для решения поставленной задачи. Масштабы разные, но сами методы, которые мы используем в распознавании окружающих объектов, достаточно похожи и для беспилотников, и для домашних роботов-помощников. На аналогичных принципах в обоих случаях строятся и системы управления, включающие планирование и согласование действий.

– Как распределяется работа между исполнителями, когда в группу входят и ученые-преподаватели, и студенты с аспирантами? Нет ли лукавства в словах "студенческая разработка"?

“ Методы, которые мы используем в распознавании объектов, равно применимы для беспилотников и домашних роботов-помощников ”

– Для любой научной деятельности нужны специалисты различной квалификации, и в тех группах, с которыми я работаю, есть и квалифицированные специалисты, и студенты с аспирантами. Если откровенно, то провести какую-то сложную комплексную исследовательскую работу только со студентами мне кажется почти невозможным, и я не очень верю в выдающиеся достижения чисто студенческих коллективов. В отсутствие высококлассных опытных специалистов создать что-то серьезное нереально. С другой стороны, любой руководитель понимает, что если в составе его группы нет трети, а лучше половины молодых сотрудников, то такой коллектив в творческом виде проживет от силы год-два. Молодежь – это в первую очередь перспектива успешности будущих проектов, хотя и в текущих работах сочетание опыта и молодости оказывается очень продуктивным. 60-летний специалист куда менее восприимчив к новым технологиям, ему их освоение дается сложнее, чем молодым коллегам. В этом случае консерватизм вроде как становится тормозом, хотя, с другой стороны, когда встает вопрос о рациональном использовании всех знаний, полученных в том числе при помощи современных методов, об их включении в разрабатываемые проекты, тут опытный специалист незаменим. Главное – правильно объединить энергию молодости и опыт, накопленный с возрастом.

– Раз вы включились в разработку социальных роботов, значит, она вам нравится. Но как вы оцениваете перспективы развития этого направления?

– Чем больше наше общество будет становиться развитым, стабильным и обеспеченным, тем сильнее станет расти потребность в такого рода помощниках. Население стареет, количество людей, нуждающихся в сторонней опеке, неуклонно растет, значит, нужно больше тех, кто обслуживает пожилых и больных, а также детей. При этом основной набор работ, которые им придется выполнять, вполне по силам роботам – где под руководством человека, а где и самостоятельно. Да тот же присмотр: ни одна сиделка не сможет дежурить круглосуточно, тогда как робот в состоянии это делать и при необходимости подать сигнал тревоги или выполнить какие-то предписанные действия. И мне кажется, да простит меня ваше издание, что в будущем общество сможет развиваться с минимальными и ограниченными расходами на военные нужды, но точно не будет полноценным без значительных инвестиций в социальную поддержку. Оно обязано иметь хорошо работающий механизм, который обеспечит достойный уход за каждым, кто в этом нуждается: за детьми, за стариками, за больными и немощными. Потому та часть робототехники, о которой мы говорим, должна развиваться и расширяться максимально быстро.

Продолжение темы – "Эсэры спешат на помощь".

Беседовал Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года