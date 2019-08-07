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07.08.2019
Вестник Мордовии

Танковый биатлон выявил очевидное преимущество Т-80УЕ-1 над Т-72Б3

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Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Российские основные боевые танки Т-80УЕ-1 впервые приняли участие в соревнованиях "Танкового биатлона".

На них выступали женские экипажи, которые продемонстрировали очень высокий уровень мастерства.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Необходимо отметить, что и сами газотурбинные танки выглядели очень достойно. У них отличная динамические характеристики, отменная плавность хода и хорошая система управления огнем.

Также бросилось в глаза, как благодаря закрытой пулеметной установке (ЗПУ) и совершенным прицелам командиры очень быстро и точно поражали мишени вертолетов. Именно в этом данная модификация "восьмидесятых" существенно превосходит Т-72Б3 с открыто установленными 12,7-мм пулеметами.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Военные эксперты неоднократно отмечали: опыт локальных войн свидетельствует, что все современные танки должны быть оборудованы закрытыми ЗПУ. Их наличие позволит не только более эффективно выполнять боевые задачи, но и беречь жизни и здоровье личного состава.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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