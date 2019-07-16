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16.07.2019
Военное обозрение

В Алабино началась подготовка к заключительному этапу "Танкового биатлона"

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В подмосковном Алабино проходит заключительный отбор экипажей, которые будут представлять Россию в самой зрелищной дисциплине Армейских международных игр - "Танковом биатлоне — 2019".

Источник изображения: Минобороны РФ

Международный конкурс "Танковый биатлон" стартует 3 августа, в нем будут участвовать 23 страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Соревнования проводятся с 2013 года, инициатором проведения мирных состязаний танкистов выступил министр обороны Сергей Шойгу, а организаторами стали офицеры Главного управления боевой подготовки ВС России. В первых состязаниях участвовали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения, но с каждым годом число стран увеличивалось и в этом году участвуют уже 23 команды.

Новичками в этом году станут экипажи вооруженных сил Шри-Ланки, Кубы и Узбекистана. Впервые в роли наблюдателей выступят представители США, Франции и Турции.

Большинство команд из стран-участниц станут соревноваться в мастерстве вождения и точности стрельбы на российских танках Т-72Б3, за исключением белорусов и китайцев – они подвезут в Алабино свои боевые машины к 25 июля. Российские танки уже находятся в полной боевой готовности – 80 машин Т-72Б3 в отличном состоянии ждут своих экипажей.

В борьбе команды участники разделены на два дивизиона на основании рейтинга команд по итогам прошлого года. В танковом сражении будет четыре полуфинала и два финала, за победу в индивидуальной гонке смогут побороться экипажи из любой страны. Танкисты лучшего экипажа получат по УАЗу "Патриот", серебряные призёры — по Lada Granta, бронзовые — по мотоциклу "Минск", все призы уже доставлены в Алабино.

Девять лучших танковых экипажей Вооружённых сил России сейчас начали финальные тренировки на полигоне Алабино, три основных и один резервный примут участие в международном соревновании танкистов.

Кстати, в этом году в "Танковом биатлоне" примут участие и женские экипажи на танках Т-80УЕ-1, правда пока по облегченной программе и вне конкурса. Но кто знает, может это начинание Минобороны приведет к тому, что в будущем соревнования женских экипажей включат в общую программу соревнований, тем более, если свои заявки пришлют танкистки и из других стран.

Источник изображения: Минобороны РФ

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