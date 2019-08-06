Пожарные роботы будут работать на тушении пожара на складе боеприпасов под Ачинском

На место пожара на складе боеприпасов под Ачинском перебрасываются пожарные роботы "Уран-14".

Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что склад боеприпасов, который сейчас горит и откуда летят снаряды, планировали расформировать до 2022 года:

"Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года".

На складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, дислоцированной в 5 км от деревни Каменка под Ачинском, загорелся склад боеприпасов - две площадки для утилизации боеприпасов, на которых находятся 25 тыс. (по другим данным, 40 тыс.) снарядов. Проводится эвакуация жителей всех населенных пунктов в радиусе 20 километров. Взрывной волной выбило окна в жилых домах, разлет осколков от взрывающихся снарядов достигает 15 км. Воздушное пространство над военной частью закрыто на всех эшелонах в радиусе 30 км.

По информации на данный момент, пострадали восемь человек.

Мэр Ачинска Илай Ахметов сказал, что не исключает эвакуацию 11 тысяч жителей города из районов, находящихся под угрозой поражения от снарядов.