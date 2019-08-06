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06.08.2019
Известия.ru

В Минобороны прокомментировали пожар на складе боеприпасов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Личный состав склада боеприпасов в Красноярском крае, где началось возгорание снарядов, эвакуирован. Об этом сообщили в Минобороны.


К тушению возгорания привлечена пожарная бронетехника, передает ТАСС.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в радиусе 20 км от горящего склада начата экстренная эвакуация населения, пишет "РИА Новости".

Администрация Ачинска заявила, что взрывная волна докатывается до города, но угрозы населению нет. Жителей города попросили соблюдать спокойствие.

Мэр Ачинска Илай Ахметов рассказал ТАСС, что людей, эвакуированных из района пожара, разместят как в городе, так и в районе. Сейчас администрация прорабатывает вопрос мобилизации транспорта и проверяет наличие мест в больницах.

Пожар с последовавшим за ним взрывом произошел ранее 5 августа. На место происшествия выехали пожарные и оперативная группа Единой дежурной диспетчерской службы, а также автобусы для эвакуации жителей близлежащей деревни Каменка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщил источник.

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МЧС
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3 комментария
№1
06.08.2019 03:14
Может пора сформировать отдельную бригаду, на базе РЗБЗ, хотя бы одну на всю страну, дав ей на вооружение пожарные танки, в том числе радиоуправляемые, телескопические вышки, также устанавливаемые на танковые шасси, которые бы поднимались метров на 35-40 и с которых можно было бы осуществлять подачу пеногасящей смеси в очаги пожара?

Сколько ещё арсеналов и нефтебаз должно сгореть? Да и в тушении лесов эта техника была бы намного эффективнее обычных пожарных машин.

Самолётами ВТА технику и л/с можно оперативно перебросить на любой ближайший к месту ЧП аэродром.
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№2
06.08.2019 08:51
Цитата, Восход сообщ. №1
Может пора сформировать отдельную бригаду
Эффективнее  будет сажать разгильдяев и на долго ! Причем не только стрелочников !
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№3
06.08.2019 13:00
Эффективнее или нет, но от пожаров на арсеналах и упаси боже объектах ядерного или химического назначения невозможно застраховаться даже показательными расстрелами разгильдяев.

Это может быть и диверсия и стечение ряда обстоятельств, каждое из которых по отдельности не привело бы к катастрофе.

По факту, ни в МЧС ни в МО нет специализированной части, укомплектованной серийными образцами бронированной пожарной техники (в том числе радиоуправляемой), способной работать в том числе в очагах химического и радиационного заражения.

Я не говорю о каких-то опытных единичных роботах и паре десятков пожарных танков родом из 60-х.

Мы входим в эпоху техногенно-климатических войн и это только начало.
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