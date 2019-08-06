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06.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Германии пожаловались на нехватку самолетов для подготовки военных летчиков

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Истребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon (бортовой номер 30+49, серийный номер GS034) ВВС Германии. Самолет серии Tranche 2 из состава истребительной эскадры JG73.
Источник изображения: Министерство обороны ФРГ

Минимум 42% летчиков ВВС Германии мало времени проводят в воздухе, нарушая предписания НАТО, пишут немецкие СМИ со ссылкой на закрытые данные правительства.

Как пишет издание Bild со ссылкой на закрытые данные правительства, НАТО рекомендует летчикам практиковаться 180 часов в год. Эту норму в Германии выполняют лишь 58% – 512 военнослужащих из 875. Причиной такой ситуации газета называет нехватку нужного количества самолетов, передает ТАСС.

Член Свободной демократической партии ФРГ Александер Граф Ламбсдорф заявил, что ситуацию необходимо "исправить как можно быстрее" и добавил, что в период с 2012 по 2018 год из ВВС ФРГ уволились одиннадцать пилотов, а с января по июль 2019 года – шесть.

Ранее Die Welt писала, что немецкой армии не хватает боеспособных танков для действия в составе "Острия копья". Так, в девятой танковой бригаде в прошлом году на ходу было только девять из 44 танков типа Leopard 2 и три из 14 гусеничных бронемашин пехоты Marder. Причинами плачевного состояния, по данным газеты, являются нехватка запчастей и чрезмерные затраты на техобслуживание.

Напомним, ранее в Бундесвере признали дефицит боеспособных танков.


Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Германия
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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