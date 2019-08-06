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06.08.2019
ТАСС

Конкурс "Глубина-2019" Армейских международных игр начался в Иране

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Команда России на международном конкурсе по водолазному многоборью Глубина - 2017 в Севастополе
Команда России на международном конкурсе по водолазному многоборью Глубина - 2017 в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

В церемонии открытия принял участие заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирал Александр Витко

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия международного этапа конкурса Армейских международных игр "Глубина-2019" прошла на острове Киш в акватории Персидского залива в Иране. Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре Игр.

"В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом [России] адмирал Александр Витко, командующий военно-морскими силами иранской армии контр-адмирал Хоссейн Ханзади, представители Министерства обороны Ирана, администрации остана Хормозган, а также главы делегаций и участники международного этапа конкурса "Глубина" из России, Ирана, Венесуэлы, ЮАР, Сирии и Китая", - сообщили организаторы игр.

Кроме официальной части, для участников состязаний и гостей церемонии открытия иранская сторона подготовила концертные номера с национальным колоритом. В свою очередь, ансамбль песни и пляски Северного флота, прибывший в самую южную точку проведения Армейских международных игр, представил публике песню "Крейсер "Варяг" и танцевальные номера "Соленая вода" и "Калинка".

Международный конкурс по водолазному многоборью "Глубина" проходит с 4 по 14 августа. Иран уже во второй раз становится страной-соорганизатором Армейских международных игр и во второй раз принимает водолазный конкурс на своей территории. Россию представляет сборная ВМФ под руководством замначальника службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитана 1-го ранга Алексея Сахарова.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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