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05.08.2019
ТАСС

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров прибыл в Индию на открытие конкурса АрМИ

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Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Евкуров посетит места проведения этапов конкурса

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров прибыл в Индию с официальным визитом для участия в церемонии открытия Международного конкурса "Отличники войсковой разведки" (проходит в рамках V Армейских международных игр), сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе военного ведомства.

Церемония состоится 5 августа на базе мотопехотной дивизии в городе Джайсалмере. Кроме российской сборной в нем принимают участие разведчики Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Судана и Узбекистана.

"В ходе работы заместитель министра проведёт встречи с представителями вооруженных сил Индии и командой российских разведчиков, ознакомится с инфраструктурой военной базы Джейсалмер. Также Евкуров посетит места проведения этапов конкурса: "Преодоление комплекса препятствий "Тропа разведчика" и "Конкурс разведчиков-специалистов", - говорится в сообщении.

АрМИ проходят в 2019 году в пятый раз. Конкурсы будут проводиться на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более 6 тыс. военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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