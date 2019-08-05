Турция получает российские С-400

На Западе говорят о кризисе НАТО

25 июля 2019 года Министерство обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Один из ключевых членов НАТО развернулся в сторону Москвы, и, несмотря на все препятствия Америки, которые должны были заставить Анкару изменить решение по приобретению российских "Триумфов", договор на поставку С-400 был заключен. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об окончательном решении относительно закупки комплексов, и Россия поставит четыре дивизиона С-400, сумма сделки составляет 2,5 миллиарда долларов.

Уже в начале следующего года страна получит полный контроль над комплексами и к тому времени состоится поставка второй партии. Тогда же начнется передача технологий, установка программного обеспечения и последующее совместное производство. Турция стала третьей страной после Белоруссии и Китая, которая закупает новейшее российское вооружение. В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Западный мир очень остро реагирует на подобные действия мусульманской страны, которая была главным связующим звеном Америки с Ближним Востоком и Центральной Азией. Но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что только Турция может решать какое ей приобретать вооружение. Однако купленные у России комплексы С-400 интегрироваться в систему противоракетной и противовоздушной обороны НАТО не будут. Столтенберг, подчеркивая право Турции на выбор С-400, в тоже время отрицает возможность для стран-членов альянса одновременно обладать передовым вооружением конкурирующих Москвы и Вашингтона. Администрация Белого дома официально отказала Турции в поставках истребителя-невидимки F-35 Lightning II. Четыре самолета Анкара уже выкупила, но они не покинут США, а летным экипажам, проходящим подготовку в Аризоне, было приказано до конца июля покинуть американскую военную базу. Заказ на 100 самолетов аннулируется. Российские истребители Су-35 могут стать достойной и более выгодной заменой F-35. Сенаторы США призывают главу Белого дома Дональда Трампа рассмотреть возможность применения санкций к Турции в соответствии с "Актом о противостоянии американским соперникам с помощью санкций". Американо-турецкие учения будут сокращены, чтобы Россия не получила доступ к секретам НАТО.

The Times сообщает, что из-за непокорной Турции, Cевероатлантический альянс стоит на пороге кризиса. Покупка Турцией С-400 и отказ от американской системы противовоздушной обороны "Патриот" вызвали серьезные сомнения в том, будет ли продолжаться со страной военное сотрудничество. Издание Defense News считает, что может начаться цепная реакция, которая приведет к выходу Турции из НАТО. Анкара в ответ может отказать США в использовании аэродромов, радиолокационных станций, портов и разведывательных средств.

Недоверие между Турцией и Вашингтоном начало нарастать с тех пор, как Америка отказалась выдать проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по мнению Эрдогана, организовал в 2016 году попытку государственного переворота.

Defense News считает, что президент России Владимир Путин одерживает крупную дипломатическую победу, которая может привести к разделу НАТО.

Все же о перспективах выхода Турции из Североатлантического альянса говорить преждевременно. Анкара – одна из старейших стран-членов НАТО и важный ее стратегический участник, обладающий второй по численности армией в альянсе. Американское издание надеется, что еще не поздно найти креативное решение и предотвратить негативные последствия для США от возможного распада альянса.

Но будет ли такая перспектива благоприятна для Турции, журнал не интересует.

Ирина Дронина