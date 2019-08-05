Шойгу: На Армейских играх были бы рады видеть участников из стран НАТО

Министр обороны Сергей Шойгу, открывая накануне Армейские игры, коснулся вопроса участия в них команд из разных стран мира. В этом году игры представлены наиболее обширно. Так, одних только полигонов для проведения этапов турнира – десятки в 10 странах мира: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Индия, Иран, Китай, Узбекистан, Монголия.

Источник изображения: Минобороны РФ

Особо российский министр коснулся вопроса неучастия в Арми-2019 натовских военнослужащих. Этот вопрос был задан Сергею Шойгу журналистами.

По словам Шойгу, неучастие натовских команд можно объяснить исключительно политическим соображением.

Министр обороны РФ:

Политические соображения, они, конечно, присутствуют, когда говорят: "Нет, ну мы в их [играх] участвовать не будем". Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать.

Таким образом, Сергей Шойгу подчеркнул, что в НАТО могут опасаться проигрыша командам и технике из других стран, что окажется сопряжено с торговыми рисками – падением спроса на вооружение из тех же США и других стран Североатлантического военного блока.

Шойгу вместе с тем отметил, что участие в Арми-2019 является открытым для любым стран, вне зависимости от того, входят они в какие-либо военные и военно-политические блоки или не входят.

Министр добавил, что на Армейских играх были бы рады видеть участников из государств-членов НАТО.

Для справки: в конкурсной программе Игр такие этапы как "Воин мира", "Танковый биатлон", "Кубок моря", "Полярная звезда", "Снайперский рубеж", "Соколиная охота", "Суворовский натиск", "Чистое небо" и др.