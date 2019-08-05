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05.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил вероятную продолжительность испытаний беспилотника "Охотник"

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Источник изображения: instagram.com/fighter_bomber_

Ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов призвал не рассчитывать на скорое завершение испытаний тяжелого разведывательно-ударного беспилотника "Охотник", оценив общую продолжительность предстоящих работ в несколько лет.

Федутинов отметил, что первый полет – это преодоление очень важного рубежа в создании любого летательного аппарата, передает РИА "Новости".

"Для России этот проект значим, прежде всего, тем, что с ним наша страна входит в весьма малочисленный клуб стран, способных создавать тяжелые разведывательно-ударные БЛА, выполненные по технологии "стелс", – отметил эксперт в области беспилотной авиации.

По его словам, "подобного рода системы могут быть использованы в операциях против хорошо оснащенного в техническом плане противника, где системы, аналогичные американским БЛА Predator, будут весьма уязвимы".

"Вместе с тем, не стоит рассчитывать на скорое завершение проекта – впереди еще испытания и доводки системы, общая продолжительность работ по которым может составить не менее двух лет", – подчеркнул Федутинов.

В субботу стало известно, что российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полет. В мае "Охотник" впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на что может быть способен новый российский БПЛА.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
Проекты
БПЛА
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