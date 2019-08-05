Афганистан и Ирак: что показали дебаты демократов в США

Какой внешней политики хотят претенденты в президенты США после 2020 года

Демократическая партия США провела второй раунд дебатов перед выборами 2020 года. В своих выступлениях потенциальные соперники Дональда Трампа немало внимания уделили вопросам национальной безопасности. И в позициях демократов по многим вопросам прослеживаются тенденции изменения подходов Вашингтона к международным проблемам. Что принципиально нового предлагают демократы по сравнению с политикой Трампа, разбиралась "Газета.Ru".

На прошедшем на этой неделе в Детройте втором раунде дебатов Демократической партии США по определению, кто же сразится с президентом США Дональдом Трампом на предстоящих в 2020 году выборах, выступили 20 претендентов на номинацию, и такого в истории США еще не было.

Основными соперниками, по ожиданиям социологов будут бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. "Газета.Ru" вела подробные онлайн-репортажи первого и второго дня дебатов.

И если обсуждение вопросов национальной безопасности практически отсутствовало в первом раунде дебатов демократов, которые прошли в Майами, то в Детройте подобных комментариев было предостаточно, правда, в основном, они свелись к нападкам на Дональда Трампа,

пишет Defense News.

И хотя вопросы политики здравоохранения и иммиграционных реформ по-прежнему доминировали, модераторы все же посвятили небольшую часть почти шестичасового мероприятия, состоящего из двух частей, иностранным военным угрозам и текущим военным операциям США.

Афганистан: уходить или остаться

Многим кандидатам в президенты был задан вопрос, выведут ли они войска (силы) США из Афганистана в свой первый срок пребывания в должности главы государства, положив тем самым конец почти 18-летнему вооруженному конфликту. Джон Хикенлупер-младший, экс-губернатор Колорадо, был единственным, кто сказал, что он будет держать в Афганистане миротворческие силы несколько меньшего размера, чем нынешний контингент в 14 тыс. бойцов и офицеров.

"Если мы полностью выведем американские войска из Афганистана, вы увидите в этой стране там гуманитарную катастрофу,

- сказал он. - Мы должны остаться в Афганистане. Посмотрите на прогресс, который произошел в этом государстве. Мы что, собираемся отвернуться и уйти от людей, которые рисковали своими жизнями, чтобы помочь нам и построить другое будущее для Афганистана и этой части мира?"

Сенатор Кори Букер из Нью-Джерси предложил аналогичный вариант, заявив, что установление "искусственного предельного срока" для любого вывода войск может "создать в Афганистане вакуум власти и питательную среду для терроризма". Но он обязался в ходе предвыборных дебатов отправить американские войска домой "как можно быстрее".

Вместе с тем он раскритиковал Трампа за его стиль государственного управления, в частности, объявлять о начале военных действий в социальных сетях. Сенатор Кори Букер при этом заявил: "Я не намерен осуществлять внешнеполитическую деятельность с помощью твиттера".

Другие кандидаты в президенты США на этих дебатах посчитали, что участие США в афганских делах должно быть немедленно прекращено.

"Мы уйдем. Мы должны это сделать",

- сказал мэр Саут-Бенда Пит Буттигег, единственный действующий кандидат в президенты США, который проходил военную службу на территории Афганистана (в резерве ВМС США).

Он также пообещал трехлетний мораторий на любые новые разрешения на применение вооруженных сил США, чтобы предотвратить возможные военные действия ВС США за границей в будущем.

Конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, которая ранее служила в национальной гвардии в Ираке, также сказала, что она вернет войска домой "в течение моего первого года пребывания в должности, потому что они не должны были находиться там так долго".

Сенатора Берни Сандерса спросили, почему избиратели должны верить его обещаниям не дать Америке стать "мировым жандармом", ведь подобное обещание давал и Трамп, но реализация этого предвыборного тезиса на практике оказалась весьма проблематичной.

"Нам нужна внешняя политика, ориентированная на дипломатию, - сказал Сандерс, сославшись на длительность войны в Афганистане. - Прекращение конфликтов должно осуществляться людьми, которые сидят за столом переговоров, а не убивают друг друга".

Экс-конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк повторил это мнение: "Пришло время вернуть наших военнослужащих домой из Афганистана, а также из Ирака, Йемена, Сомали, Ливии и Сирии. У нас нет причин осуществлять подобное военное присутствие по всему миру".

Северная Корея: не в ногу со всем миром

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и член палаты представителей Тим Райан от штата Огайо высказали свои мнения по вопросу переговоров Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Райан обвинил президента США в нулевой результативности встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он заявил, что глава Белого дома придал диктатору "глобальный авторитет". И это произошло, по его мнению, без какой-либо реальной пользы для Вашингтона.

"Дипломатия - долгая и утомительная работа, - сказал он. - Многое в этой сфере делается вне объективов телекамер. И как президент, вы должны следить за этим, и быть очень дисциплинированным, причем каждый день. Не идите на поводу у Ким Чен Ына, тем самым предоставляя диктатору огромные внешнеполитические преференции".

Вместе с тем сенатор Эми Клобушар в ходе предвыборной кампании, заявляла, что хочет оставить открытой возможность встречи с любым мировым лидером в надежде избежать военного конфликта.

"Что мне не нравится, так это то, как этот президент справляется со всем этим", - подчеркнула Эми Клобушар. По ее словам, в настоящее время складывается ситуация, при которой только один президент США идет в ногу, а весь остальной мир не в ногу.

"Дональд Трамп вывел нас из соглашения об изменении климата, из иранского ядерного соглашения, из российского ядерного соглашения, и я не согласна с этим. При встрече с лидерами других стран все же лучше иметь внятную повестку дня для последующего обсуждения",

- заявила Эми Клобушар.

Ядерное оружие: ударить первыми или нет

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и губернатор штата Монтана Стив Баллок в ходе своей кампании возражали против упреждающих ядерных ударов со стороны США. Уоррен сказала, что она полностью против этой идеи.

"Соединенные Штаты не намерены применять ядерное оружие превентивно, и мы должны сказать об этом всему миру", - заявила она.

"Это снижает вероятность, что кто-то неправильно поймет или оценит наши действия, что теоретически могло бы привести к непредсказуемым последствиям в случае ядерного конфликта", - добавила Уоррен.

Но Баллок сказал, что не хочет отказываться от этой опции. В то же время, он подчеркнул, что желает больше сосредоточиться на дипломатии, а не на угрозах во внешней политике США. Но относительно превентивных ядерных ударов Баллок заявил, что "на этом этапе я бы сказал, что нет".

Другие проблемы

Писательнице Мэри Уильямсон напрямую не задавали никаких вопросов по национальной безопасности, но она сказала, что

национальная оборона Америки сегодня "в большей степени определяется краткосрочной прибылью оборонных подрядчиков, нежели чем подлинным укреплением мира".

И конгрессмен от Гавайев Тулси Габбард, и сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет упомянули в ходе дебатов о текущих расходах США на зарубежные военные операции, предположив, что эти миллиарды долларов все же лучше расходовать для решения приоритетных внутренних проблем.

Бывший вице-президент Джо Байден назвал свой голос, поданный в свое время за войну в Ираке, "плохим решением" и сказал, что он против роста боевого и численного состава ВС США в Афганистане, который произошел, когда он работал в Овальном кабинете Белого дома.

Габбард сказала, что, как военнослужащий, который служил в Ираке, считает, что "нам лгали" о целях вооруженного вторжения в эту страну.

"Политика нового президента США от Демократической партии, если это произойдет, во многом будет построена на отрицании результатов деятельности Дональда Трампа на посту главы Белого дома",

- пояснил в беседе с "Газетой.Ru" директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

Как отметил собеседник издания, к сожалению, это стало новой американской политической традицией. Раньше все-таки какая-то преемственность по основным направлениям внешнеполитической деятельности в США была. В частности, это касалось контроля над вооружениями. Ранее в глазах мировой общественности Америка представляла себя страной, которая всегда соблюдает достигнутые ранее договоренности. А сегодня разрушена не только вся система международной безопасности, но даже и отношения со многими союзниками Вашингтона.

Дональд Трамп, по словам Ознобищева, скорее, оказался разрушителем, чем созидателем. К примеру, Ближний Восток он просто поставил на дыбы одним переносом посольства США в Израиле. Что касается Ирана, то здесь глава Белого дома также существенно изменил расклады. С таким трудом был подготовлен на основании многочисленных компромиссов итоговый документ по ядерной сделке, который Трамп и не читал наверняка, но разрушил президент США все сделанное просто в одночасье.

Что касается демократов, полагает собеседник издания, то они более последовательны во внешней политике. Это вовсе не значит, что для России они будут более приятны.

Что касается преемственности внешней политики, контроля над вооружениями, отношений с союзниками, то это будет возврат к традиционной и предсказуемой американской внешней политике, считает Ознобищев. Вместе с тем не следует ожидать какого-то резкого улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Политика США будет по-прежнему иметь ярко выраженный антироссийский характер.

"Я думаю, что очередной раунд дебатов по выборам президента США от Демократической партии ясно демонстрирует тот факт, что американской гегемонии в стратегической перспективе приходит конец", - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Как отметил собеседник издания, связано это с тем, что

внутри соединенных Штатов слабеет поддержка экспансионистской и гегемонистской политики, причем как в стане республиканцев, так и в стане демократов.

Обратим внимание - ни один кандидат в президенты от Демократической партии США не говорил о необходимости нарастить американское глобальное военное присутствие, проводить яростную экспансионистскую политику, распространять демократию военным путем - этот дискурс попросту исчез.

Это не означает, что в результате прихода к власти кого-либо из демократов произойдет радикальный отказ от этой политики, но в ходе предвыборной кампании об этом уже не говорится, поскольку внутри американского общества усиливаются неоизоляционистские настроения, констатирует Суслов.

Они усиливаются и со стороны республиканцев (и Дональд Трамп в свое время очень умело на них сыграл), и со стороны демократов. И поэтому демократические кандидаты тоже говорят о более умеренной внешней политике, о сокращении американского, в том числе и военного, присутствия, в частности, в Афганистане и подчеркивают, что вторжение в Ирак в 2003 году было ошибкой.

Несмотря на разницу по стилям изложения, фундаментальной разницы между общим знаменателем демократов и той внешней политикой, которую сегодня проводит действующая администрация, нет, отмечает Суслов.

Безусловно, демократы будут проводить более многостороннюю внешнюю политику. Будут отдавать больше уважения многосторонним сделкам типа СВПД, будут больше внимания уделять международным организациям, в том числе ООН.

Вместе с тем и Дональд Трамп, и демократические кандидаты говорят о необходимости борьбы с противниками США, в том числе борьбы с Китаем. Джо Байден, к примеру, уже сказал, что будет проводить жесткий курс как по отношению к Китаю, так и к России.

Если кандидат от демократов придет к власти в 2020 году, то во многом преемственность будет сохранена, но показательно, что американское общество уже эту экспансионистскую политику США не поддерживает. И дебаты это очень четко показывают.

Михаил Ходаренок