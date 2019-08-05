Хуситы "отметили" военный парад саудитов и поставили под сомнение надежность систем ПРО "Патриот"

Йеменские повстанцы продемонстрировали, что они могут уничтожить 5-й Флот США, база которого размещена в Бахрейне.

Хуситы осуществили пуск баллистической ракеты (по одним данным "Burkan-2H", по другим – "Qasif-2K"), которая пролетела свыше 1200 километров и нанесла удар по базе Аль-Джалаа, расположенной в городе Даммам на территории Саудовской Аравии. В это время на объекте проводился военный парад.

Власти Саудовской Аравии запретили освещать произошедшее событие, но спутниковые снимки, которые появились в Сети, поставили под сомнение надежность американских систем ПРО "Patriot". В результате в прессе поднялась волна критики по поводу навязывания Вашингтоном другим странам ее покупки.

По данным, предоставленным местными источники, в результате ракетного удара погиб 51 человек. Число раненых достигло сотни и продолжает увеличиваться. В числе погибших командующий 1-й саудовской бригады Мунир аль-Яфеи.

Согласно имеющейся информации, говорит Free News, база 5-го флота ВМС США, которая располагается в Бахрейне, находится на расстоянии 75 км от Дамамма. Учитывая баллистическую траекторию, она также находится в зоне досягаемости ракет хуситов и может быть атакована с разрушительным эффектом йеменскими повстанцами.