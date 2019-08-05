Планируется новый контракт на истребители Су-30СМ с двигателями АЛ-41Ф-1С

Пресс-служба Западного военного округа 31 июля 2019 года сообщила, что истребительный полк Западного военного округа получит партию истребителей Су-30СМ по государственному оборонному заказу с модернизированным двигателем.

Партия истребителей планируется к поставке в 2021 году. Новые самолеты оснастят самыми современными двигателями АЛ-41Ф-1С. На сегодняшний день подобные двигатели устанавливаются на серийные самолеты поколения 4++ Су-35С.

Истребитель Су-30СМ ВКС России. Кубина, 2019 год (с) Михаил Поляков / russianplanes.net ( ссылка )

Новый двигатель представляет собой двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги и цифровым комплексным регулятором, улучшение характеристик двигателя достигается за счет применения нового компрессора низкого давления с увеличенными расходом воздуха, а также новой турбины с более эффективной системой охлаждения лопаток.

Комментарий bmpd. По имеющейся информации, имеется в виду заключение в 2020 году нового контракта на поставку Министерству обороны России партии модернизированных истребителей Су-30СМ, оснащенных двигателями АЛ-41Ф-1С.

Напомним, что ранее в конкурсной работе "Выполнение ПАО "ОДК-УМПО" Государственного оборонного заказа в 2017 году", поданной ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") на конкурс "Авиастроитель года" по итогам 2017 года , проводившийся Союзом авиастроителей России, говорилось, что "в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, а также в целях унификации двигателей с поставляемым в строевые части ВКС МО РФ самолетом Су-35С, ПАО "Корпорация "Иркут", ПАО "Компания "Сухой" совместно с ПАО "ОДК-УМПО" участвует в ОКР по модернизации самолета Су-30СМ с установкой двигателя АЛ-41Ф-1С".

В настоящее время на перевооружение 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области, поступают истребители Су-35С нового производства.