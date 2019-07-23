ВКС России получили первые три истребителя Су-35С постройки 2019 года

Как сообщила 21 июля 2019 года пресс-служба Западного военного округа, в рамках государственного оборонного заказа три новейших многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области.

Первые истребители Су-35С, построенные Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой" по Гособоронзаказу 2019 года, во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перегона в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. На переднем плане истребитель с бортовым номером "18 красный". 16.07.2019 (с) NSK Spotter / vk.com

Лётчики авиаполка осуществили приём истребителей Су-35 на заводе-изготовителе в Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и выполнили перелёт на авиатехнике к месту постоянной дислокации, преодолев более 9 тыс. км с тремя дозаправками на оперативных аэродромах.

Истребители Су-35 заменят устаревшие типы авиатехники. Перед перевооружением экипажи прошли переобучение для эксплуатации новых самолётов.

Ранее истребителями Су-35 был полностью перевооружен гвардейский истребительный авиационный полк ЗВО, дислоцированный в Республике Карелия.

Комментарий bmpd. Таким образом, речь идет о передаче ВКС России первых трех истребителей Су-35С, построенных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой" по Гособоронзаказу 2019 года. Самолеты с красными бортовыми номерами "18", "19" и "21" поступили для перевооружения 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области.

Ранее в конце-декабря 2018 года и начале 2019 года в состав 790-го полка поступили шесть истребителей Су-35С, изготовленных КнААЗ по Гособоронзаказу 2018 года - самолеты с краснми бортовыми номерами "11", "12" и с "14" по "17". Таким образом, теперь в составе 790-го полка имеется девять истребителей Су-35С.

На 2018 год 790-й полк, по известным данным, имел в своем составе две эскадрильи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ/БСМ и одну эскадрилью модернизированных истребителей Су-27СМ. Истребители Су-35С поступают для перевооружения эскадрильи истребителей Су-27СМ.

Переданные сейчас в Хотило первые три истребителя Су-35С программы 2019 года были построены КнААЗ в рамках заключенного в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО "Компания "Сухой" пятилетнего контракта на поставку 50 истребителей Су-35С.

Первые десять самолетов Су-35С по данному контракту были построены КнААЗ в 2016 году, еще десять - в 2017 году, и еще десять - в 2018 году. С учетом первого контракта 2009 года на 48 истребителей Су-35С, ВКС России получили таким образом с конца 2012 года к настоящему времени 81 серийный самолет Су-35С. С учетом 24 истребителей экспортной модификации Су-35, построенных в 2016-2018 годах и поставленных в Китай по контракту 2015 года, это дает 105 построенных серийных истребителей Су-35.

790-й истребительный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии стал четвертым строевым авиационным полком ВКС России, получившим истребители Су-35С. Ранее истребителями Су-35С были полностью перевооружены 159-й гвардейский истребительный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО ЗВО (Бесовец, Карелия) и 23-й истребительный авиационный полк 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (Дземги, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский храй) - оба двухэскадрильного состава. Кроме того, одна эскадрилья Су-35С находится в составе 22-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (Центральная Угловая, Приморский край).

Первые истребители Су-35С, построенные Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой" по Гособоронзаказу 2019 года (красные бортовые номера "19" и "21"), во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перегона в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. 16.07.2019 (с) Сибирский споттинг / vk.com