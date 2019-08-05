Институт Ростеха завершил испытания парашюта "Шанс" для спасения людей из высотных зданий

В НИИ парашютостроения рассказали, что подтвержденная безопасная минимальная высота прыжка - 45 метров, ведутся работы по снижению до 30 метров

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. НИИ парашютостроения (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") завершил испытания парашюта "Шанс" для экстренного спасения людей из высотных зданий, например во время пожара. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор НИИ Владимир Качалов.

"Выполнен полный цикл испытаний", - сказал Качалов о парашюте "Шанс".

"Шанс" позволяет десантировать человека массой от 50 до 120 кг. На текущий момент, уточнили в НИИ, подтвержденная безопасная минимальная высота прыжка - 45 метров, ведутся работы по ее снижению до 30 метров. Парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно, и его использование не требует специальной подготовки.

Главный конструктор НИИ парашютостроения отметил, что сейчас уже ведутся переговоры по будущим поставкам системы, в том числе по линии Минпромторга. Планируется, что "до конца года будет заключен контракт на серийную поставку", добавил он.

Качалов рассказал, что другая гражданская разработка НИИ - система "Тандем", которая может использоваться как учебная, развлекательная или специального назначения для доставки неподготовленного специалиста в труднодоступный район. "Тандем" в первой модификации, пояснил конструктор, позволяет инструктору нести дополнительный груз на точках подвески, который интегрируется в основную подвесную систему.

НИИ

НИИ парашютостроения создан в 1946 году, в 2011 году вошел в состав холдинга "Технодинамика". Является ведущим разработчиком отечественных парашютных систем и единственным в России учреждением в сфере парашютостроения с собственным научно-исследовательским и испытательными центрами. Деятельность института неразрывно связана с развитием авиационной, ракетной и космической техники. Также здесь создавалась парашютная система для французского космического корабля Ariane.