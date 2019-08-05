В ВДВ сформируют ещё пять танковых батальонов

В Воздушно-десантных войсках в ближайшее время будут сформированы еще пять танковых батальонов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

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По словам экс-главкома ВДВ, в последнее время в Воздушно-десантных войсках проводятся структурные изменения, направленные на создание новых соединений. Недавно полк спецназа и полк управления были развернуты в соответствующие бригады, в десантно-штурмовых дивизиях появились танковые батальоны, количество которых планируется увеличить.

Созданы новые структурные соединения – бригада спецназа и бригада управления на базе полков спецназа и полка связи, два танковых батальона, а в планах – еще пять

- сообщил Шаманов.

В апреле этого года Минобороны сообщило, что в ВДВ сформировано три танковых батальона - по одному в Псковской и Новороссийской десантно-штурмовых дивизиях, а также в десантно-штурмовой бригаде ВДВ в Камышине. Все батальоны имеют на вооружении модернизированные танки Т-72Б3.

Танки Т-72Б3, стоящие на вооружении танковых батальонов ВДВ, начиная с 2018-го года, получили новую автоматизированную систему управления "Андромеда", которая позволяет получить доступ в единую информационную сеть, а также обмениваться информацией о целях и своем состоянии с вышестоящим командованием и другими боевыми единицами.

Ранее Минобороны заявляло, что ВДВ будут усилены не только танковыми подразделениями, но также в их состав войдут подразделения противоракетной и противовоздушной обороны и армейская авиация. Также сообщалось, что численность ВДВ была увеличена.