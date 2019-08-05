Войти
05.08.2019
Военное обозрение

В ВДВ сформируют ещё пять танковых батальонов

751
0
0

В Воздушно-десантных войсках в ближайшее время будут сформированы еще пять танковых батальонов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам экс-главкома ВДВ, в последнее время в Воздушно-десантных войсках проводятся структурные изменения, направленные на создание новых соединений. Недавно полк спецназа и полк управления были развернуты в соответствующие бригады, в десантно-штурмовых дивизиях появились танковые батальоны, количество которых планируется увеличить.

Созданы новые структурные соединения – бригада спецназа и бригада управления на базе полков спецназа и полка связи, два танковых батальона, а в планах – еще пять

- сообщил Шаманов.

В апреле этого года Минобороны сообщило, что в ВДВ сформировано три танковых батальона - по одному в Псковской и Новороссийской десантно-штурмовых дивизиях, а также в десантно-штурмовой бригаде ВДВ в Камышине. Все батальоны имеют на вооружении модернизированные танки Т-72Б3.

Танки Т-72Б3, стоящие на вооружении танковых батальонов ВДВ, начиная с 2018-го года, получили новую автоматизированную систему управления "Андромеда", которая позволяет получить доступ в единую информационную сеть, а также обмениваться информацией о целях и своем состоянии с вышестоящим командованием и другими боевыми единицами.

Ранее Минобороны заявляло, что ВДВ будут усилены не только танковыми подразделениями, но также в их состав войдут подразделения противоракетной и противовоздушной обороны и армейская авиация. Также сообщалось, что численность ВДВ была увеличена.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шаманов Владимир
Похожие новости
07.03.2018
ВДВ усилят танками
24.06.2016
Зачем ВДВ танки
12.05.2016
Источник: танковые роты ВДВ с "биатлонными" Т-72Б3 начнут создавать до конца года
22.07.2014
День, когда Россия стала сильней
06.10.2011
Работай крыльями!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 18:17
  • 16
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора