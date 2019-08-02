Военный спутник РФ проверил другой космический аппарат на орбите

Военный спутник-инспектор, принадлежащий России, осуществил обслуживание другого российского военного спутника-регистратора.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, это произошло непосредственно на орбите.

В частности, стало известно, что "проведена инспекция состояния и орбитальное обслуживание космического аппарата-регистратора с использованием космического аппарата-инспектора, а также передача целевой и телеметрической информации о состоянии космического аппарата-регистратора".

Также в ведомстве рассказали, что космические аппараты "Космос-2535" и "Космос-2536", проходят летные испытания. Эти спутники применяются для изучения воздействия, которое оказывают на аппараты российской орбитальной группировки искусственные и естественные факторы космического пространства. Кроме того, с помощью этих спутников отрабатываются технологии защиты и орбитального обслуживания российских космических аппаратов.

Руслан Мельников