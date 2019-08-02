Роскосмос в 2019 году выполнит около 40 запусков

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что за весь 2018 год пусков было выполнено примерно столько же, сколько за первое полугодие 2019 года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" выполнит в 2019 году около 40 запусков. Об этом заявил ее гендиректор Дмитрий Рогозин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Роскосмоса отметил, что за весь 2018 год пусков было выполнено примерно столько же, сколько за первое полугодие 2019 года. "Поэтому, как я вам и докладывал еще зимой этого года, мы планируем, около 40 пусков у нас будет. Это, конечно, зависит от готовности самих наших партнеров по нагрузкам, по космическим аппаратам, тем не менее", - сказал Рогозин.

Гендиректор госкорпорации отметил, что с Восточного в 2020 году будет проведено четыре запуска ракет-носителей, затем количество запусков с космодрома в Амурской области будет только нарастать.

В 2018 году РФ выполнила 19 успешных космических запусков, включая запуски российских ракет с космодрома Куру в Гвиане. В 2019 году российские ракеты космического назначения штатно стартовали в космос уже 13 раз.