Наблюдатели от четырех стран НАТО будут присутствовать на АрМИ-2019 - Шойгу

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Четыре страны-члена НАТО прислали своих наблюдателей на Армейские международные игры - 2019, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Команда Греции полноценно участвует в соревнованиях, а четыре страны НАТО - Франция, США, Словакия и Турция - прислали своих наблюдателей", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

Шойгу напомнил, что в 2019 году на АрМИ приедут 221 команда из 37 стран, семь из которых поучаствуют в соревнованиях впервые. Кроме того, расширяется география проведения конкурсов: в этом году к государствам, на территории которых проходят игры, добавились Монголия, Узбекистан и Индия.

В 2019 году пройдут демонстрационно-тестовый заезд женских танковых экипажей и презентация конкурсов на мотовездеходах и конкурса "Биатлон УАЗ-Пикап". Также в конкурсах примут участие свыше 3 тысяч юнармейцев.

"Свои команды направили МЧС, МВД России, Служба внешней разведки и Федеральная служба безопасности. В два раза возросло число участников Росгвардии и ДОСААФ России", - добавил министр.