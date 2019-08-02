В довузовские учреждения Минобороны в 2019 году зачислены почти 3 тыс. человек
Как отметил глава ведомства Сергей Шойгу, в военных вузах завершается корректировка образовательных программ с учетом передовых достижений науки и техники
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военные довузовские образовательные учреждения России в новом учебном году примут 2,8 тыс. воспитанников, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Всего в 31 довузовское учебное заведение зачислено около 2 тыс. 800 мальчишек и девчонок", - сказал он в четверг на селекторном совещании в Минобороны.
Шойгу отметил, что в сентябре первых учащихся примут Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц министерства обороны в Санкт-Петербурге.
Кроме того, министр сообщил, что в новом учебном году в образовательные учреждения Минобороны зачислены более 12 тыс. курсантов-первокурсников, которые уже начали обучение по новой программе общевойсковой подготовки.
"При этом особое внимание уделяется воспитанию у курсантов высоких морально-боевых качеств и сплочению воинских коллективов. В вузах завершается корректировка образовательных программ с учетом передовых достижений военной науки и техники, опыта войск, полученного в ходе учений и тренировок, а также специальных операций за пределами Российской Федерации", - добавил министр.
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