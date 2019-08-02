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02.08.2019
Известия.ru

Появился первый снимок от российской космической обсерватории "Спектр-РГ"

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Источник изображения: Фото: roscosmos.ru

Российская госкорпорация "Роскосмос" опубликовала первое изображение, сделанное новейшей космической обсерваторией "Спектр-РГ". Об этом сообщается на сайте компании в среду, 31 июля.

"Получены первые изображения с российского телескопа ART-XC, установленного на космической обсерватории "Спектр-РГ", — говорится в сообщении. Как отмечается, фото было сделано 30 июля.

На снимке изображен рентгеновский пульсар "Центавр Х-3" (Cen X-3), расположенный в 18,6 тыс. световых лет от Земли. Расстояние от обсерватории до нашей планеты на время получения первого сигнала от космического источника составило 1 млн 143 тыс. км.

Астрофизическая станция "Спектр-РГ" была выведена на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03", запущенной с космодрома Байконур 13 июля.

Ожидается, что обсерватория будет исследовать космос в течение 6,5 года, из которых четыре года — сканировать звездное небо, а 2,5 года — точечно наблюдать за объектами.

По оценкам специалистов, в ходе обзора неба "Спектр-РГ" обнаружит около 100 тыс. скоплений галактик в наблюдаемой части Вселенной, порядка 3 млн черных дыр, сотни тысяч звезд с активными коронами и другие космические объекты.

Пульсар — космический источник рентгеновского, оптического, радио- и/или гамма-излучений, приходящих на Землю в виде периодических всплесков (импульсов). Согласно доминирующей астрофизической модели, пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звезды с магнитным полем, которое наклонено к оси вращения, что вызывает модуляцию приходящего на Землю излучения.

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
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