"Прогресс МС-12" пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордно малое время

Полет продолжался 3 часа 19 минут

КОРОЛЕВ /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-12" пристыковался к Международной космической станции (МКС), долетев до нее по сверхкороткой схеме. Полет длился рекордно малое время - 3 часа 19 минут, сообщили в среду в российском Центре управления полетами (ЦУП).

"Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-12" с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 18:29", - сказали в ЦУП, уточнив, что грузовик причалил к стыковочному отсеку "Пирс".

Ранее быстрее всех добирался до МКС грузовой корабль "Прогресс МС-11", запущенный к станции в 4 апреля. Как сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, время от старта до стыковки тогда составило 3 часа 21 минуту.

Полет к МКС

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-12" была запущена со стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур в 15:10 мск. Через девять минут корабль штатно отделился от третьей ступени носителя и начал самостоятельный полет к МКС.

При сверхкороткой схеме полета космический аппарат совершает два витка вокруг Земли. До июля 2018 года "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка). Впервые новую схему полета к МКС удалось реализовать при запуске грузового корабля "Прогресс МС-09", который успешно долетел до станции 10 июля 2018 года чуть более чем за 3,5 часа. Следующий корабль - "Прогресс МС-10" - вновь полетел к МКС 16 ноября 2018 года по старой двухсуточной схеме, поскольку это был первый запуск ракеты "Союз-ФГ" после аварии 11 октября 2018 года.

Корабль доставил на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека - научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.