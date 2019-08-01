Войти
01.08.2019
ТАСС

"Прогресс МС-12" пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордно малое время

673
0
+1
Грузовой корабль "Прогресс"
Грузовой корабль "Прогресс".
Источник изображения: © NASA

Полет продолжался 3 часа 19 минут

КОРОЛЕВ /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-12" пристыковался к Международной космической станции (МКС), долетев до нее по сверхкороткой схеме. Полет длился рекордно малое время - 3 часа 19 минут, сообщили в среду в российском Центре управления полетами (ЦУП).

"Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-12" с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 18:29", - сказали в ЦУП, уточнив, что грузовик причалил к стыковочному отсеку "Пирс".

Ранее быстрее всех добирался до МКС грузовой корабль "Прогресс МС-11", запущенный к станции в 4 апреля. Как сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, время от старта до стыковки тогда составило 3 часа 21 минуту.

Полет к МКС

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-12" была запущена со стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур в 15:10 мск. Через девять минут корабль штатно отделился от третьей ступени носителя и начал самостоятельный полет к МКС.

При сверхкороткой схеме полета космический аппарат совершает два витка вокруг Земли. До июля 2018 года "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка). Впервые новую схему полета к МКС удалось реализовать при запуске грузового корабля "Прогресс МС-09", который успешно долетел до станции 10 июля 2018 года чуть более чем за 3,5 часа. Следующий корабль - "Прогресс МС-10" - вновь полетел к МКС 16 ноября 2018 года по старой двухсуточной схеме, поскольку это был первый запуск ракеты "Союз-ФГ" после аварии 11 октября 2018 года.

Корабль доставил на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека - научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Медицина
МКС
Прогресс ТГК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
11.02.2019
"Техника дает сбой": Роскосмос оправдался за аварии
05.12.2016
В Россию вернулся "Прогресс"
27.05.2015
Лунная пыль
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.08 17:58
  • 1
США используют лагерь "Рукбан" как повод сохранить незаконное оккупационное присутствие на юге Сирии - Лавров
  • 01.08 17:57
  • 2
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • 01.08 17:56
  • 3
Показаны следы коррозии и гниения на поверхности F-22 ВВС США
  • 01.08 17:52
  • 5
«Чернобыль»: правда и вымысел в нашумевшем сериале (видео)
  • 01.08 17:37
  • 13
Пора играть в футбол!
  • 01.08 17:29
  • 3
Осенью ожидаются летные испытания в США новых ракет средней дальности наземного базирования - Рябков
  • 01.08 16:35
  • 13
Тяжеловозы белорусской породы
  • 01.08 16:11
  • 19
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 01.08 16:00
  • 2
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 01.08 15:50
  • 115
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 01.08 15:45
  • 58
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 01.08 15:03
  • 148
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 01.08 12:55
  • 286
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.08 11:56
  • 1
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 01.08 11:42
  • 1
Формируемая в Тикси дивизия ПВО Северного флота получила 170 единиц военной техники