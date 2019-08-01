Пентагон ищет подрядчика для быстрого развёртывания армии США в Европе

Министерство сухопутных сил США, входящее в структуры Пентагона, опубликовало на официальном сайте госзакупок США заявку на поиск подрядчиков для переброски и развертывания войск на территории Европы.

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Согласно заявке, заказчик - департамент армии - планирует заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов для оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе (United States Army Europe или USAREUR). Целью контракта называется обеспечение быстрой передислокации и развертывания войск, а также логистической поддержки основных военных учений США и НАТО на территории Европы.

В заявке уже указаны примерные маршруты следования личного состава и грузов, точки пересечения границ, порядок прохождения таможенных пунктов, основные направления и расстояния по всей Европе от Великобритании до Прибалтийских республик.

Также в заявке указаны, какие именно средства погрузки/разгрузки и тягачи с трейлерами требуются для перевозки техники, а также автобусы для личного состава. При этом подчеркивается, что магистральные автобусы должны вмещать от 8 до 70 человек и в обязательном порядке быть оснащены кондиционерами, туалетами и пригодны для длительных безостановочных перегонов.

Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о возвращении к стратегии внезапного развертывания американских войск в Европе. применяемой для "сдерживания Советского Союза во времена холодной войны". При этом отмечалось, что США и НАТО выступают за создание "европейского шенгена", позволяющего быстро перебросить войска на территорию Польши, которая по замыслу командования США, будет основным узлом обеспечения боевых действий "в случае противостояния российской агрессии".