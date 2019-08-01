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01.08.2019
Интерфакс-АВН

Монголия стремится к расширению ВТС с Россией - президент

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Российско-монгольские учения Селенга. Архивное фото
Российско-монгольские учения Селенга. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Улан-Батор. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Монголия намерена развивать военно-технические сотрудничество с Россией и расширять практику проведения совместных военных учений, заявил в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" президент страны Халтмаагийн Баттулга.

"Военное и военно-техническое традиционное сотрудничество Монголии и России развивается на высоком уровне, и власти Монголии придерживаются политики дальнейшего наращивания взаимодействия двух стран в этой области. В рамках межправительственного соглашения об оказании Монголии ВТС на безвозмездной основе министерство обороны РФ вносит ценный вклад в укрепление Вооруженных сил Монголии за счет их оснащения вооружением и военной техникой, а также подготовки высококвалифицированных специалистов", - отметил Баттулга.

По словам монгольского лидера, наряду с этим в рамках военного сотрудничества Монголия заинтересована в активном участии в проводимых в России и других регионах военных учениях. В частности, совместные монголо-российские военные учения "Селенга" пройдут в этом году в Монголии в рамках юбилея 80-летия победы на Халхин-Голе.

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