Монголия стремится к расширению ВТС с Россией - президент

Улан-Батор. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Монголия намерена развивать военно-технические сотрудничество с Россией и расширять практику проведения совместных военных учений, заявил в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" президент страны Халтмаагийн Баттулга.

"Военное и военно-техническое традиционное сотрудничество Монголии и России развивается на высоком уровне, и власти Монголии придерживаются политики дальнейшего наращивания взаимодействия двух стран в этой области. В рамках межправительственного соглашения об оказании Монголии ВТС на безвозмездной основе министерство обороны РФ вносит ценный вклад в укрепление Вооруженных сил Монголии за счет их оснащения вооружением и военной техникой, а также подготовки высококвалифицированных специалистов", - отметил Баттулга.

По словам монгольского лидера, наряду с этим в рамках военного сотрудничества Монголия заинтересована в активном участии в проводимых в России и других регионах военных учениях. В частности, совместные монголо-российские военные учения "Селенга" пройдут в этом году в Монголии в рамках юбилея 80-летия победы на Халхин-Голе.