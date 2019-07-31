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31.07.2019
News-front.info

США негде спрятаться: Иран может обнаружить все виды передовых американских самолетов

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С-300 в Иране
С-300 в Иране.
Источник изображения: kudusgunu.com

Генерал Алиреза Сабахи Фард, командующий военно-воздушной базой Хатам ол-Анбия в Иране, публично объявил, что его страна теперь имеет интегрированную радиолокационную систему, способную обнаруживать различные типы военных самолетов США, включая самолеты-невидимки.

"Сегодня мы получили полную самодостаточность в области радиолокационных систем. Мы способны обнаружить различные передовые самолеты США, и посылаем Вашингтону предупреждение", - заявил генерал на пресс-конференции в Тегеране.

Генерал также высоко оценил успехи, достигнутые Ираном в разработке оборонительных систем вооружений, которые, по его словам, "заставили врагов осознать, что если они захотят начать конфликт с нами, то получат тяжелые удары".

В СМИ говорится, что в прошлом месяце Иран представил свой новый зенитно-ракетный комплекс "Хордад 15", а министр обороны Ирана Амир Хатами отметил, что новое оружие может отслеживать воздушные цели на расстоянии 150 км и поражать их на расстоянии до 120 км.

"Он также может отслеживать стелс-цели в районах на расстоянии 85 км и уничтожать их на расстоянии 45 км", - добавил он.

Рост напряженности в Персидском заливе.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном ухудшились с мая 2018 года, когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки и приняли политику "максимального давления" на Иран.

Напряженность обострилась еще больше, когда 4 июля британские морские пехотинцы захватили иранский танкер "Grace 1" в Гибралтарском проливе по подозрению в том, что судно "перевозило нефть в Сирию" и поэтому нарушало санкции ЕС против страны - обвинения, которые были опровергнуты Тегераном, который назвал захват своего танкера незаконным актом.

19 июля КСИР захватил нефтяной танкер "Stena Impero" под британским флагом за предполагаемое нарушение морского законодательства. Иран настаивал на том, что это не было сделано в отместку за инцидент "Grace 1".

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Страны
Великобритания
Иран
Сирия
США
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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