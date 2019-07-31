В России F-16 назвали "стандартной целью"

В библиотеке целей российских зенитных ракетных систем (ЗРС) и комплексов (ЗРК) американский истребитель F-16 Fighting Falcon различных модификаций числится как "стандартная цель", пишет в "Российской газете" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, новейшие российские управляемые ракеты "воздух-воздух" уже "заточены" на охоту за такой целью в сложных условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Дело в том, что российские комплексы ПВО [противовоздушной обороны] и РЭБ, а также авиационные комплексы поколения 4++ тоже не стояли на месте, готовясь к боевым действиям в условиях сильного противодействия средств воздушного нападения при активной поддержке комплексов ПВО и РЭБ вероятного противника", — уверяет автор.

В июне в инфографике РИА Новости, посвященной целям российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф", были указаны такие американские самолеты тактической авиации, как F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor.