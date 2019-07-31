Спутник "Меридиан" выведен на расчетную орбиту

Аппарат уже принят на управление Космическими войсками ВКС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Космический аппарат "Меридиан" отделился от разгонного блока "Фрегат" и выведен на расчетную орбиту. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Стартовавшая во вторник 30 июля в 08:56 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что старт ракеты-носителя и выведение спутника на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.

Разгонный блок "Фрегат" уведен на орбиту захоронения. "После выведения на орбиту космического аппарата "Меридиан" специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по уводу разгонного блока "Фрегат" с орбиты космического аппарата", - рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что на "Фрегате" была включена двигательная установка, которая придала блоку импульс для увода на орбиту захоронения.

Аппарат принят на управление ВКС

"Меридиан" принят на управление Космическими войсками ВКС.

Как отметили в ведомстве, спутник "в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета".

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", - добавили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, использование спутников "Меридиан" на высокоэллиптической орбите позволит повысить эксплуатационные и технико-экономические характеристики существующих средств связи за счет расширения используемых диапазонов частот, увеличения срока активного существования на орбите и более высоких показателей надежности.

Запуск был выполнен с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк. Это третий пуск ракеты серии "Союз-2" с северного космодрома в 2019 году.

Спутник "Меридиан" предназначен для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями. Также аппарат нужен для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока в интересах развития экономики РФ.