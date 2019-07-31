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31.07.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт официально сообщил о завершении поставок Турции первой партии имущества из состава ЗРС С-400

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Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © REUTERS / Turkish Defence Ministry

ЦАМТО, 30 июля. Рособоронэкспорт (входит в Госкорпорацию Ростех) официально сообщил о завершении 25 июля поставок Турции первой партии имущества из состава ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

"Рособоронэкспорт выполнил первую часть своих обязательств перед турецкими партнерами. Всего, начиная с 12 июля, в Турцию совершено более 30 спецрейсов с первой партией имущества ЗРС С-400. Часть турецких специалистов уже прошла подготовку в России. Оставшуюся партию отгрузим в соответствии с согласованными сторонами графиком, в этот же срок проведем обучение обслуживанию и эксплуатации системы основной части специалистов. Сейчас ведем переговоры о продолжении сотрудничества по этому вопросу, в том числе и об организации лицензионного производства отдельных элементов системы в Турции", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта, заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Турции Рособоронэкспорт подписал в апреле 2017 года в Москве. Он является крупнейшим экспортным контрактом компании со странами блока НАТО.

"Поставки С-400 укрепят не только систему ПВО Турции, но и стратегическое партнерство наших стран. У нас есть полное взаимное доверие. Рособоронэкспорт планирует максимально расширить контакты с турецкой стороной по реализации взаимовыгодных проектов, в том числе в области вертолетостроения, боевой авиации и средств ПВО", – отметил глава российского спецэкспортера.

Главным преимуществом С-400 является универсальность. Система противовоздушной обороны способна бороться как со всеми типами аэродинамических целей, так и с баллистическими ракетами вплоть до баллистических ракет средней дальности. "Триумф" в разы превосходит зарубежные аналоги по основным ключевым характеристикам. Кроме того, С-400 может быть интегрирована в глобальные национальные системы ПВО, состоящие из элементов производства других стран, без потери функциональности.

Сообщение от 29 июля размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Россия
Турция
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С-400 Триумф
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