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31.07.2019
Известия.ru

Япония и Индия займутся поиском воды в неисследованных областях Луны

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Индия и Япония собираются отправить совместную миссию по изучению Луны в 2023 году, пишет во вторник, 30 июля, газета The Yomiuri Shimbun.

Как ожидается, Япония предоставит для запуска тяжелую ракету H-3, а также управляемый луноход. Индия разработает посадочный модуль. Ученые, таким образом, намерены при помощи беспилотного аппарата изучить области естественного спутника Земли в районе Южного полюса.

Луноход сможет передвигаться в радиусе 500 м от точки приземления, передает ТАСС. Аппарат собираются оборудовать приборами для обнаружения воды, что и станет ключевой задачей совместного проекта. Отмечается, что на Южном полюсе есть кратеры, в которые не попадет солнечный свет. Таким образом, по мнению исследователей, там может быть лед.

22 июля Индия произвела успешный запуск к Луне межпланетной автоматической станции "Чандраян-2" с луноходом на борту. Старт ракеты-носителя GSLV Mk III состоялся с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. К 6 сентября посадочный модуль и луноход должны приземлиться на спутнике Земли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Япония
Проекты
GSLV РН
Луна
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