2-я гвардейская общевойсковая армия осваивает новые образцы техники и вооружения

Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" под заголовком "Гвардейцы готовятся к учению "Центр-2019". 2-я общевойсковая армия успешно осваивает новые образцы техники и вооружения" опубликовала интервью командующего 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армией Центрального военного округа генерал-майора Андрея Колотовкина.

Подготовка к стрельбе зенитного ракетного комплекса 9К317 "Бук-М2" (с) "Красная Звезда"

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2-я гвардейская общевойсковая Краснознамённая армия, дислоцированная на территории четырёх регионов Поволжья, считается одним из самых боеспособных объединений в Вооружённых Силах РФ. Помимо ракетной бригады, оснащённой ОТРК "Искандер-М", и единственной в России миротворческой мотострелковой бригады, в её состав входят артиллерийское, зенитно-ракетное и мотострелковые соединения, части инженерных войск и РХБ защиты. Об истории и сегодняшнем дне объединения "Красной звезде" рассказал командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей КОЛОТОВКИН.

Визитная карточка

Андрей Владимирович Колотовкин родился 10 апреля 1972 года в Майкопе. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище (1994), Общевойсковую академию Вооружённых Сил РФ (2006), Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ (2015). Прошёл путь от командира мотострелкового взвода на Северном Кавказе до первого заместителя командующего общевойсковым объединением Южного военного округа. С января 2019 года возглавляет 2-ю гвардейскую общевойсковую Краснознамённую армию.

Награждён орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу".

- Андрей Владимирович, 2-я общевойсковая армия сформирована относительно недавно. Тем не менее она уже достаточно известна, в том числе за пределами Центрального военного округа. Расскажите, пожалуйста, об истории создания армии, а также о тех пройденных вехах, которыми нынешний личный состав может гордиться по праву.

- По поводу "относительно недавнего формирования" - это смотря с кем и с чем сравнивать. Я, например, уже 35-й командующий в истории армии. Она является преемницей легендарной 2-й гвардейской Краснознамённой танковой армии Вооружённых Сил СССР. В соответствии с Указом Президента России от 19 ноября 2002 года № 1337, нам на вечное хранение переданы её Боевое Знамя и орден Красного Знамени. До недавнего времени 2-я гвардейская общевойсковая армия была одним из двух общевойсковых объединений в Вооружённых Силах, которые имели почётное наименование "Гвардейская".

Героических вех в истории армии много. Чего стоит только тот факт, что два её командующих были Героями Советского Союза и Российской Федерации. А маршал бронетанковых войск Семён Богданов, командовавший армией в последние годы Великой Отечественной войны, дважды был отмечен высшей наградой Родины. Хорошо известны и современники - действующие командующие войсками Западного и Восточного военных округов, Герои России генерал-полковник Александр Журавлёв и генерал-лейтенант Геннадий Жидко, а также - заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-майор Рустам Мурадов.

Что касается славных армейских страниц, которыми по праву может гордиться каждый наш военнослужащий сегодня, - их более, чем достаточно. Это и сражение под Брянском, и контрнаступление под Курском, и освобождение Правобережной Украины во время Великой Отечественной войны. Очень достойно проявили себя наши воинские формирования и в период контртеррористической операции в конце 1990-х - начале 2000-х годов на Северном Кавказе. Этот перечень можно продолжать и продолжать. Но самым, на мой взгляд, показательным является то, что на Боевых Знамёнах соединений и частей 2-й гвардейской общевойсковой армии прикреплено 145 орденов! Свыше 103 тысяч наших военнослужащих награждены орденами и медалями, 224 стали Героями Советского Союза и России.

- В каких знаковых учебно-боевых мероприятиях участвовали армейские подразделения в прошлом году и в каких примут участие в ближайшее время?

- В прошлом году армия на полигонах в Поволжье провела семь крупных учений, из которых три были двусторонними. На них внедрялся сирийский опыт ведения боевых действий. Подразделения учились действовать в составе разведывательно-огневых комплексов. Части и соединения армии также участвовали в трёх международных учениях на территории России и Таджикистана. Отдельно следует отметить наше участие в крупнейших за последние 30 лет манёврах войск "Восток-2018". Соединения и части успешно совершили самый протяжённый марш в район назначения, который превышал 5 тысяч километров в одну сторону.

Основные усилия в этом году сосредоточены на подготовке к участию в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", основные этапы которого пройдут в нашей зоне ответственности - на полигонах Поволжья.

В прошлом году на полигонах в Поволжье армия провела семь крупных учений, из которых три были двусторонними

- Насколько вы удовлетворены тем, как отлажено взаимодействие с другими воинскими формированиями округа?

- Вопросам в области автоматизации и совершенствования управления большое внимание уделяет командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Мы получили новые руководящие документы, соединения укомплектованы новой техникой связи, позволяющей взаимодействовать как между собой, так и с другими частями округа без каких-либо ограничений и с максимальной степенью защищённости. Сейчас работа по усвоению и освоению новых методик продолжается.

- Как уровень профессиональной подготовленности военнослужащих 2-й армии отмечен вышестоящим командованием? Как вы лично оцениваете степень боевой подготовки армии, какое из подчинённых воинских формирований можете выделить в лучшую сторону?

- По итогам зимнего периода обучения 2018-2019 годов комплексная комиссия Генерального штаба оценила боевые возможности армии положительно. Я отмечу в лучшую сторону зенитную ракетную бригаду полковника Алексея Николаенкова, дислоцированную в Пензенской области. Бригада в этом году провела образцовые боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, получив отличные оценки. Также можно отметить в лучшую сторону дислоцированные в Самарской области миротворческую мотострелковую бригаду полковника Константина Нечаева и бригаду управления подполковника Михаила Морозова.

- Будет ли подчинённый вам личный состав участвовать в состязаниях АрМИ-2019? Если да, в каких конкурсах?

- Наши военнослужащие будут представлять Вооружённые Силы России в конкурсе "Армейский запас" и "Уверенный приём". Здесь хотелось бы отдельно отметить командира экипажа антенного модуля АМ Р-431 АМ комплекса связи "Редут-2УС" старшего прапорщика Игоря Борисова, который вместе с подчинёнными дважды становился чемпионом в номинации "Уверенный приём". Кроме того, наша команда примет участие и в первых показательных выступлениях по биатлону на автомобилях УАЗ "Патриот", который пройдёт на полигоне Алабино в Московской области.

- К получению каких новых образцов военной техники и вооружения готовитесь в ближайшее время? Если таковые уже имеются, насколько успешно они осваиваются?

- Из того, что должно поступить, - это бригадный комплект новейших переносных зенитных ракетных комплексов "Верба", который поступит в рамках гособоронзаказа в мотострелковое соединение в Оренбургской области. Миротворческая мотострелковая бригада в Самарской области до конца года получит на вооружение новейшие автоматизированные подвижные комплексы радиоразведки "Торн-МДМ". Это позволит существенно увеличить возможности сбора информации в буферных зонах между противоборствующими сторонами.

В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту. Также недавно у нас появился и свой инженерный полк. Это важно с точки зрения мобильности: тяжело выиграть сражение, если группировка войск не может своими силами форсировать водные преграды. Буквально месяц назад этот полк был оснащён понтонным парком ПП-91 нового образца, который позволяет в течение одного часа развернуть 250-метровый понтонный мост через реку. Дополнительным преимуществом этого понтонного парка является его более современное базовое шасси на основе грузового КамАЗа-53501. В отличие от предыдущего образца, перевозимого на КрАЗах и "Уралах", проходимость и скорость доставки в заданный район мостовых конструкций ПП-91 значительно увеличена. Полк также укомплектован тяжёлым механизированным мостом ТММ-3М2 и передвижным инженерным ремонтным комплексом.

Отмечу, что мы начали переоснащать свои подразделения на новые противогазы ПМК-4. Этот противогаз полностью интегрирован в состав индивидуальной экипировки "Ратник-2" и может быть адаптирован под любые варианты индивидуальной экипировки военнослужащих. В отличие от других образцов, используемых в Вооружённых Силах РФ, новые противогазы предусматривают возможность потребления воды в процессе эксплуатации, а также установки средств коррекции зрения.

Виктор Худолеев, "Красная звезда"

Командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армией Центрального военного округа генерал-майор Андрей Колотовкин (с) "Красная Звезда"

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