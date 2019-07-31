Войти
31.07.2019
Lenta.ru

Раскрыты маневры секретного корабля-убийцы США

90
0
0
Источник изображения: Кадр: SpaceNewsInc / YouTube

Возможности маневрирования летательного аппарата X-37B OTV (Orbital Test Vehicle) Военно-воздушных сил (ВВС) США и обычного околоземного спутника сопоставимы, полагает автор блога SatTrackCam Марко Лангбрук.

Эксперт отмечает, что X-37B часто меняет высоту орбиты, однако ее наклонение остается практически постоянным. По его мнению, крылья необходимы летательному аппарату только при входе в верхние слои атмосферы для последующего совершения посадки самолетного типа.

Заявление бывшего министра ВВС США Хизер Уилсон, согласно которому X-37B обладает высокой маневренностью, Лангбрук назвал "мифотворчеством", однако допустил, что летательный аппарат может использовать вхождение в верхние слои атмосферы для последующего изменения наклонения орбиты, однако до сих пор "явно не продемонстрировал эту возможность".

Boeing X-37 способен выходить на орбиту и приземляться по той же схеме, что и аппараты серии Space Shuttle. Длина многоразового орбитального самолета — 8,83 метра, что в четыре раза меньше, чем у Space Shuttle, размах крыла — 4,6 метра. В распоряжении Пентагона имеются два Boeing X-37, военные чередуют старты каждого из них. Первый старт мини-шаттла состоялся 22 апреля 2010 года.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
X-37
Компании
Boeing
Похожие новости
03.10.2018
Рогозин не исключил, что американский космоплан X-37 может нести оружие
04.09.2017
Космического Перл-Харбора не будет
04.09.2015
Пентагон готовится предоставить заказ на создание нового стратегического бомбардировщика
11.02.2014
DARPA разработает многоразовый космический беспилотник
16.04.2012
Пентагон: секретная миссия экспериментального американского космоплана Х-37В проходит успешно
01.02.2012
Пентагон испытывает космоплан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 01:12
  • 10
"Армате" добавили целей
  • 31.07 01:02
  • 15
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 31.07 00:33
  • 1
Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира
  • 30.07 23:31
  • 52
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 30.07 23:03
  • 2
Армия США выбрала патроны для "винтовки будущего"
  • 30.07 22:51
  • 3
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
  • 30.07 22:46
  • 6
Тяжеловозы белорусской породы
  • 30.07 22:45
  • 783
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 30.07 21:55
  • 25
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 30.07 21:31
  • 1
Нужное улучшение: фото непривычного Т-72Б3 появилось в Сети
  • 30.07 21:21
  • 3
Танки Т-80БВ в войсках ВВО пришли на смену Т-72Б
  • 30.07 20:54
  • 20
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.07 20:26
  • 27
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 30.07 19:45
  • 37
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 30.07 18:28
  • 1
Видео: гигантский транспортник ВВС США загорелся на авиашоу