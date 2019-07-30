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30.07.2019
Lenta.ru

Носитель оружия "Судного дня" спустят на воду досрочно

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Источник изображения: Фото: Евгений Павленко / "Коммерсантъ"

Штатный носитель ядерных беспилотных аппаратов "Посейдон" — атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Хабаровск" проекта 09851 — будет спущен на воду на заводе "Севмаш" (Северодвинск) до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Подводная лодка "Белгород" является испытательным носителем "Посейдона", штатным носителем будет лодка другого проекта — 09851 "Хабаровск", которая должна быть спущена на воду в этом году. Ее достройка будет вестись на плаву", — сказал собеседник.

В мае источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что второй штатный носитель "Посейдонов" будет спущен на воду весной 2020 года.

В апреле была спущена на воду АПЛ специального назначения "Белгород" проекта 09852.

В марте сообщалось, что "Посейдон" будет протестирован в "практическом варианте", что небезопасно.

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний "Посейдона".

В том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания "Посейдона", предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта "Статус-6", в рамках которого создается "Посейдон", устройством "Судного дня".

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название "Посейдон". Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось "Статус-6".

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Севмаш
Проекты
2020-й год
БПЛА
Статус-6
Ядерный щит
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