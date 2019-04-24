Появилось видео с носителем "Посейдона"

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 "Белгород" спущена на воду в "Севмаше" (Северодвинск). Соответствующее видео опубликовал ТВЦ.

В ролике показано, как командир корабля капитан первого ранга Антон Алехин разбил бутылку шампанского о борт субмарины.

Субмарина станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов "Посейдон". После спуска на воду подлодка будет достраиваться на плаву. На 2019 год запланированы испытания ядерного реактора и швартовные испытания. В 2020 году состоятся заводские ходовые и государственные испытания, после чего подлодка будет передана Военно-морскому флоту.

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний "Посейдона". Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель "Посейдона" спустят на воду весной.

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название "Посейдон". Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось "Статус-6".