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24.04.2019
Lenta.ru

Появилось видео с носителем "Посейдона"

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Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 "Белгород" спущена на воду в "Севмаше" (Северодвинск). Соответствующее видео опубликовал ТВЦ.

В ролике показано, как командир корабля капитан первого ранга Антон Алехин разбил бутылку шампанского о борт субмарины.

Субмарина станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов "Посейдон". После спуска на воду подлодка будет достраиваться на плаву. На 2019 год запланированы испытания ядерного реактора и швартовные испытания. В 2020 году состоятся заводские ходовые и государственные испытания, после чего подлодка будет передана Военно-морскому флоту.

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний "Посейдона". Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель "Посейдона" спустят на воду весной.

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название "Посейдон". Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось "Статус-6".

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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Севмаш
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Проекты
2020-й год
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Статус-6
Ядерный щит
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