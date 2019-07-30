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30.07.2019
ЦАМТО

Сербия ожидает еще семь военных вертолетов из России

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Вертолет Ми-17
Вертолет Ми-17 ВВС Сербии (бортовой номер 12550, серийный - 202M97).
Источник изображения: Goran Savic

ЦАМТО, 29 июля. Сербия ожидает получения по контракту из России еще семи военных вертолетов. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил президент страны Александр Вучич.

Утром 29 июля президент Сербии, министр обороны Александр Вулин и посол РФ Александр Боцан-Харченко вместе с представителями командования осмотрели в казарме "Мия Станимирович" в городе Ниш на юге Сербии, где находится штаб сухопутных войск армии Сербии, полученные из России 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС.

Как сообщает агентство, на этом мероприятии А.Вучич рассказал собравшимся о продолжении военно-технического сотрудничества Белграда и Москвы.

"Прибудет и то, что мы оплатили, и еще подарки. Мы оплатили четыре вертолета Ми-35 и еще три Ми-17. Это еще семь вертолетов к тому, что мы получили в предыдущий период", – заявил президент Сербии, трансляцию вело агентство "Танюг".

Глава государства также сообщил, что до конца года в Сербию ожидается прибытие танков и партии бронетранспортеров из России в рамках военно-технической помощи, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
БРДМ-2
Ми-17
Ми-35
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