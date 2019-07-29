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29.07.2019
ТАСС

На стартовой площадке Байконура установили ракету-носитель с кораблем "Прогресс МС-12"

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Источник изображения: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Пуск намечен на 31 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-12", запуск которого запланирован на 31 июля, установлена на стартовой площадке на космодроме Байконур. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Роскосмоса.

"Сегодня, 28 июля 2019 года, ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12" была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур. Начались работы по программе нулевого стартового дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты госкорпорации выполняют предпусковые технологические операции - проводят автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса. Задачей полета является доставка на МКС топлива, воды и других грузов, необходимых для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Пуск ракеты-носителя с грузовым кораблем намечен на 31 июля в 15:10:46 мск. Полет к МКС пройдет по сверхкороткой схеме и станет заключительным в программе испытаний этого метода. После него будет принято решение об использовании этой схемы во время пилотируемых пусков.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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