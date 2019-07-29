Япония до частных полетов в космос еще не доросла

В Японии неудачей окончился запуск ракеты MOMO-4, которая была разработана местной частной корпорацией Interstellar Technologies.

Как сказано в сообщении компании в Twitter, после взлета ракете удалось подняться до нижней границы стратосферы, после чего она упала в море.

"Время запуска Pattors Dream MOMO 4 достигнутая высота предварительно составила 13 км. Подтверждено, что она упала на расстоянии до 9 км от берега", - сообщила компания.

Это был второй запуск частной космической ракеты в стране. Отмечается, что перед запуском все системы и приборы работали хорошо, погодные условия тоже были благоприятными.

МОМО-4 — малогабаритная ракета длиной 10 метров с диаметром 50 сантиметров. Стоит отметить, что ее неудачный пуск вряд ли станет для компании поводом для прекращения работы над проектом. Ее предшественница, ракета МОМО-3, была запущена только с третьего раза.