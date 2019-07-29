Новые прицелы американских винтовок оснастят системой распознавания "свой-чужой"

Пентагон намерен перевооружить пехоту армии США новейшим стрелковым вооружением, оснащенным по самым современным технологиям.

Как сообщает американское интернет-издание Defence Blog, новое стрелковое вооружение для армии будет оснащено современной системой управления огнем, которая будет действовать по алгоритмам искусственного интеллекта. Новое оружие должно заменить основную штурмовую винтовку M4A1, отмечает издание.

Программа разработки нового стрелкового оружия получила название "Next Generation Squad Weapon" ("Оружие нового поколения для тактического соединения") или сокращенно NGSW. По отчетам специальной комиссии Пентагона и производителей стрелкового оружия, новое оружие будет оснащено усовершенствованной оптической системой управления огнем.

МК отмечает, что NGSW будет сочетать в себе огневую мощь и эффективную дальность стрельбы из пулемета с точностью и эргономичностью винтовки, улучшая возможности стрельбы по точности, дальности и поражающей силы.