На верфи CMN спущены на воду первые два катера-перехватчика HSI-32 для Саудовской Аравии

ЦАМТО, 26 июля. Минобороны Саудовской Аравии объявило о состоявшейся 24 июля на предприятии французской компании CMN в Шербуре (Франция) церемонии спуска на воду первой пары катеров-перехватчиков проекта HSI-32 (б.н. 315 и 316).

На мероприятии присутствовал командующий ВМС Саудовской Аравии генерал-лейтенант Фахд бин Абдалла Аль-Гафайли (Fahd bin Abdullah Al Ghafaili).

Строительство катеров осуществляется в рамках программы развития Саудовской Аравии "Видение 2030" (Vision 2030), которая предполагает увеличение доли оборонных закупок за счет национальных источников до 50%.

Как сообщал ЦАМТО, предварительное соглашение о постройке 30 катеров HSI-32 для Береговой охраны Саудовской Аравии было подписано с французской судостроительной компанией CMN (Constructions Мecaniques de Normandie) в начале 2016 года.

Спустя два года, 13 апреля 2018 года, саудовская компания Zamil Offshore Services заключила с CMN соглашение на строительство 39 катеров-перехватчиков HSI-32 для "одной из государственных структур Саудовской Аравии", не указав конкретного заказчика (очевидно, что основным заказчиком осталась Береговая охрана, возможно, часть катеров предназначена для ВМС). Стоимость контракта составила 480 млн. долл. В рамках соглашения 19 катеров будут построены CMN на предприятии в Шербуре (Франция), а остальные 20 – на объектах Zamil Offshore Services в Саудовской Аравии.

Как сообщает Navyrecognition.com, Zamil Offshore Services была основана в 1977 году как 100% саудовская компания, работающая в различных сферах. Она известна как крупный поставщик морской техники и сопутствующих услуг на Ближнем Востоке.

Zamil Offshore Services приступила к постройке первого катера HSI-32 на своих мощностях в Саудовской Аравии 11 июля этого года.

Длина катера HSI-32 составляет 32,2 м, ширина – 7 м, осадка – 1,8 м, численность экипажа – 12 человек. Катер может развивать скорость до 48 узлов, дальность плавания составляет 1200 морских миль на скорости 12 узлов. Катер оборудован надувной шлюпкой с жестким корпусом.

Саудовские катера будут вооружены дистанционно управляемым модулем вооружения Narwhal компании Nexter с 20-мм пушкой и оснащены установленным на мачте электрооптическим модулем.

Французские новостные агентства сообщают, что CMN также строит для Саудовской Аравии три скоростных ракетных катера класса FS56 "Комбаттант" (Combattante FS56), ранее предназначавшиеся для поставки ВМС Ливана. По данным ресурса Mer et Marine, строительство этих катеров началось в 2017 году. Ожидается, что они будут переданы заказчику в 2020 году.