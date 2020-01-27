Саудовская Аравия получила первые два сторожевых катера проекта HSI 32

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что 23 января 2020 года в саудовской военно-морской базе Рас-эль-Мишъаб на побережье Персидского залива состоялась церемония ввода в состав саудовского Восточного флота прибывших из Франции первых двух скоростных сторожевых катеров проекта HSI 32 (бортовые номера "315" и "316"), построенных для ВМС Саудовской Аравии на предприятии французской судостроительной компании CMN Group в Шербуре.

Первые два введенные в состав ВМС Саудовской Аравии скоростных сторожевых катера проекта HSI 32 (бортовые номера "315" и "316"), построенных на предприятии французской судостроительной компании CMN Group в Шербуре. Рас-эль-Мишъаб (Саудовская Аравия), 23.01.2020 (с) министерство обороны Саудовской Аравии

Напомним, что в апреле 2018 года французская CMN Group заключила соглашение стоимостью 480 млн долл с саудовской компанией Zamil Offhore Services, занимающейся преимущественно морским обеспечением деятельности саудовской нефедобывающей компании ARAMCO (предоставление технического флота, портовая деятельность, судоремонт) на совместную постройку для Саудовской Аравии 39 скоростных сторожевых катеров проекта CMN HSI 32. Из этого числа 19 катеров должны быть построены CMN во Франции, а остальные 20 должны быть собраны на созданной Zamil Offhore Services верфи Zamil Shipyard в Даммаме в Саудовской Аравии.

Два первых катера проекта HSI 32 (бортовые номера "315" и "316"), строившихся по этому контрату на верфи CMN в Шербуре, были спущены на воду 24 июля 2019 года и теперь сданы заказчику.

Ранее CMN по двум контрактам 2013 и 2015 годов построила шесть катеров проекта HSI 32 для береговой охраны Мозамбика. Сторожевые катера проекта HSI 32, разработанного CMN, имеют цельноалюминиевую конструкцию, полное водоизмещение 132 тонны, длину корпуса 32,2 метра и ширину 7 м. Трехвальная энергетическая установка с дизельными двигателями MTU c тремя водометами обеспечивает максимальную скорость до 45 узлов. Дальность плавания 580 миль на скорости 33 уз. Экипаж 12 человек. Вооружение катеров для Саудовской Аравии включает дистанционно управляемую 20-мм автоматическую артиллерийскую установку Nexter Systems Narwhal, два 12,7-мм пулемета и 5-метровую полужесткую моторную лодку.

Кроме данных сторожевых катеров, CMN также ведет строительство для ВМС Саудовской Аравии трех больших ракетных катеров проекта Combattante FS 56, головной из которых должен быть сдан в 2020 году. Данные три ракетных катера изначально были заказаны CMN саудовской стороной для Ливана, однако в начале 2018 года Саудовская Аравия перезаключила "на себя" контракт с CMN Group cтоимостью около 250 млн евро на их постройку.

CMN Group, основой которой является верфь в Шербуре, с 1992 года контролируется группой Safa, принадлежащей ливанскому бизнесмену Искандару Сафа.

Первый введенный в состав ВМС Саудовской Аравии скоростной сторожевой катер проекта HSI 32 (бортовой номер "315"), построенный на предприятии французской судостроительной компании CMN Group в Шербуре. Рас-эль-Мишъаб (Саудовская Аравия), 23.01.2020 (с) министерство обороны Саудовской Аравии