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29.07.2019
ТАСС

Команда Шри-Ланки впервые примет участие в конкурсе "Десантный взвод" на Армейских играх

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Военнослужащие у БМП 2 и БМД 2 на армейском конкурсе Десантный взвод. Архивное фото
Военнослужащие у БМП 2 и БМД 2 на армейском конкурсе Десантный взвод. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Россию на "Десантном взводе - 2019" представит команда на БМД-2

ПСКОВ, 26 июля. /ТАСС/. Военнослужащие из Шри-Ланки впервые примут участие в международном этапе конкурса "Десантный взвод", который пройдет в Псковской области в рамках Армейских международных игр. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

"В настоящий момент прибыли четыре команды. Это команды из Венесуэлы и Ирана. Впервые для участия в конкурсе прибыла команда из Шри-Ланки. Несколькими часами ранее встретили представителей из Беларуси", - сообщили в ведомстве.

В соревнованиях примет участие 21 команда, еще три выступят в качестве наблюдателей. Россию на "Десантном взводе - 2019" представит команда на боевых машинах десанта БМД-2, победившая на отборочном этапе соревнований. Кроме того, в Псков прибыли 25 военных переводчиков с английского, французского и китайского языков.

Торжественное открытие конкурса состоится 3 августа на полигоне Завеличье.

Соревнования пройдут в четыре этапа. На первом военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км, второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап - это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также будут совершать индивидуальные прыжки на точность.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Великобритания
Венесуэла
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Продукция
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